Neue Caritas-Präsidentin: Personal erschöpft und den Tränen nahe

Seit November ist Eva Maria Welskop-Deffaa die neue Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbands. Mit 25.000 Diensten und Einrichtungen, rund 700.000 Beschäftigten und einer halben Million Ehrenamtlichen ist die Caritas der größte Wohlfahrtsverband Deutschlands. Die 62-Jährige ist die erste Frau in diesem Amt und sie tritt es in einer Zeit mit vielen Herausforderungen an.

Neue Caritas-Präsident besorgt wegen Personalengpässen

Personal und Führungskräfte in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen seien erschöpft, weil sie immer wieder Engpässe ausgleichen müssten, zeigt sich Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa besorgt.

Das gelte nicht nur für die Pflegekraft am Krankenbett, sondern mittlerweile auch für Führungskräfte: "Wir sehen Einrichtungsleitungen, die den Tränen nahe sind, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihren Mitarbeitenden gegenüber noch gute Arbeitsbedingungen sichern können", sagt Welskop-Deffaa im BR24 Interview der Woche.

Impfpflicht soll auch skeptische Pflegekräfte überzeugen

Mit der von der Bundesregierung angekündigten Impfpflicht hofft sie, dass sich auch bisher skeptische Pflegekräfte gegen das Corona-Virus immunisieren lassen, "so dass solche Widerstandsnester auch der Vergangenheit angehören". Noch mehr als die Impfpflicht würden im Augenblick allerdings neue, originelle Impfaktionen wirken, so Welskop-Deffaa. "Wir haben ja jetzt Kirchen, die ihre Türen öffnen für Impfzentren. Und da herrscht irgendwie noch mal eine andere Aura."

"Manch einer hat das Gefühl, wenn er sich in der Kirche impfen lässt, kann es ja nicht so gefährlich sein." Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa

Die meisten Pflegekräfte seien aber einfach dankbar, dass sie zu Beginn der Pandemie bei den Impfungen priorisiert wurden, weiß die neue Caritas-Präsidentin aus ihrer Erfahrung. Der Applaus alleine für die Arbeit reiche zwar nicht, doch auch hier habe sich mittlerweile ein bisschen etwas bewegt: So sei es gelungen, den Mindestlohn für Pflegehilfskräfte seit 1. September auf zwölf Euro anzuheben.

Welskop-Deffaa begrüßt Ampel-Koalitionsvertrag

Zwar nur ein kleiner Erfolg, aber der Koalitionsvertrag stimmt Welskop-Deffaa hoffnungsfroh. Dieser besage "ja auch ganz deutlich, dass die Arbeitsbedingungen angepasst werden müssen".

Auch was ansonsten im Koalitionsvertrag sozialpolitisch formuliert wurde, sei aus Sicht der Sozialverbände zu begrüßen, so Welskop-Deffaa: vor allem die Kindergrundsicherung, "die das Existenzminimum realitätsgerecht abbildet". Und dass mehr sozial geförderte Wohnungen gebaut werden sollen, helfe bei der Bekämpfung der Wohnungsnot.

Kirche solle auch Berufung von Frauen ernst nehmen

Auf Innovationen hofft die Caritas-Präsidentin auch im kirchlichen Bereich. Sie sei optimistisch, dass in Zukunft auch die Berufung von Frauen ernst genommen und die Regelung, nach der nur Männer die Priesterweihe empfangen können, abgeschafft werde. Menschen in Not zu helfen, sieht sie als wichtigstes Anliegen für ihre Amtszeit, sagt Welskop-Deffaa.

"Ich sage immer: Not lindern und Not verhindern. Das ist unser Anspruch." Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa

Ziel: Caritas soll einladend bleiben für Ehrenamtliche

Gleichzeitig hofft sie für den Caritasverband, die "wunderbare Zusammenarbeit von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden noch mal stärker wahrzunehmen und weiterzuentwickeln". Auf diese Weise, sagt Welskop-Deffaa, soll der größte Wohlfahrtsverband Deutschlands einladend bleiben für begeisterte Menschen - unabhängig davon, ob sie ihr karitatives Engagement bezahlt oder unbezahlt ausüben wollen.