Neue Belästigungs-Vorwürfe gegen Ex-Theaterchef Thomas Pekny

Was an den neuen Vorwürfen dran ist, prüft die Staatsanwaltschaft München gerade. Wie sie dem BR auf Nachfrage mitteilte, beschuldigen drei Frauen Thomas Pekny der Belästigung. Näheres ist noch nicht bekannt, die Zeugenbefragungen laufen und sollen nicht durch voreilige Berichterstattung beeinflusst werden. Die Ermittlungen wurden in zwei Verfahren zusammengefasst. Der frühere Intendant der Komödie im Bayerischen Hof weist die neuen Vorwürfe entschieden zurück. Er sei unschuldig, ließ er auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur über seinen Anwalt Florian Zenger ausrichten.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem BR bestätigte, geht es diesmal nicht um mutmaßliche Vergehen im Zusammenhang mit dem Oktoberfest. Thomas Pekny war Ende Juli vergangenen Jahres in einem Strafprozess freigesprochen worden, in dem er angeklagt worden war, betrunkene Frauen auf der Wiesn angesprochen und in die Proberäume der Komödie im Bayerischen Hof mitgenommen zu haben. Dort sollte er sich der Anklage zufolge an den schlafenden Frauen vergangen, Videos und Fotos gemacht haben.

Keine Revision wegen schwieriger Beweislage

Damals hielt das Gericht die Aussage einer Zeugin zwar für grundsätzlich glaubwürdig, sie sei keineswegs "einverstanden" gewesen mit den Aufnahmen, doch die Frau hatte erhebliche Erinnerungslücken, weshalb nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich im angetrunkenen Zustand anders geäußert hatte. Sie soll zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Missbrauchs zwanzig Jahre jung gewesen sein. Auf den Fotos war die Identität der abgebildeten Frauen nicht zu erkennen, was die Ermittlungen erheblich erschwert hatte. Die Staatsanwaltschaft, die damals vier Jahre und drei Monate wegen Vergewaltigung gefordert hatte, verzichtete auf ein Revisionsverfahren, wohl auch wegen der schwierigen Beweislage.

Die Komödie im Bayerischen Hof war für den BR zunächst nicht erreichbar. Thomas Pekny gehört nach wie vor zu den Miteigentümern des Betriebs. Die Immobilie gehört zum gleichnamigen Luxus-Hotel und ist angemietet. Pekny zog sich nach seinem Freispruch auf Druck der Mitarbeiter und der Hotelleitung aus der Geschäftsführung des Theaters zurück, ist aber gleichwohl immer noch für die allermeisten Bühnenbilder verantwortlich und wird daher auch in den Programmzetteln aufgeführt. Wie präsent er hinter den Kulissen ist, lässt sich von außen nicht einschätzen.

Nachfolger: "Ruhe in den Betrieb bekommen"

Nachfolger René Heinersdorff, der von Pekny 51 Prozent der Gesellschafteranteile übernommen hat, nannte gegenüber dem BR die seinerzeitigen Vorwürfe gegen den Ex-Intendanten unabhängig von der juristischen Relevanz eine "höchst angreifbare und verwerfliche Tat". Zu den bereits im November letzten Jahres absehbaren weiteren Verdachtsfällen sagte Heinersdorff damals: "Die neuerlichen Ermittlungen haben zunächst mal zu überhaupt keinem Ergebnis geführt. Die sind ja von derselben Staatsanwältin durchgeführt worden, die quasi die Niederlage hat einstecken müssen. Insofern kann ich verstehen, dass ein Mann, der der Auffassung ist, dass er juristisch zunächst mal nicht belangt worden ist, sich schwer tut, sein Eigentum abzugeben. Das hat er jedoch getan, er hat etwas über die Hälfte seines Privateigentums abgegeben, um Ruhe in den Betrieb zu bekommen."

"Frauen gegenüber nicht unbedingt zurückhaltend"

Selbstkritisch hatte Heinersdorff Reformbedarf angemeldet, was die Umgangsformen im Theaterbetrieb betrifft, in dem es früher durchaus anzüglich zugegangen sei: "Es ist ja generell so, dass der Ton am Theater, vielleicht speziell am Boulevardtheater, immer relativ locker war. Also, ich habe vor fünf Jahren auch Anmerkungen gemacht, die ich mich heute nicht mehr trauen würde zu machen. Ich habe sicher auch Frauen gegenüber offensiver gehandelt als ich das heute tun würde, was mit meinem Alter zu tun hat, aber auch mit der veränderten gesellschaftlichen Situation. Natürlich ist mir aufgefallen, dass Thomas Pekny Frauen gegenüber nicht unbedingt zurückhaltend war. Das, was da passiert ist, hat aber total außerhalb des Theaters stattgefunden."