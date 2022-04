Artikel mit Audio-Inhalten

Neue Ausstellung widmet sich der "Erfolgsstory Wirtshaus"

Bier, Brotzeit, Blasmusik - bayerische Wirtshauskultur ist weltweit bekannt. Das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg widmet ihr jetzt eine Ausstellung. Am Freitag wird die Schau eröffnet. Am ersten Wochenende ist der Eintritt frei.