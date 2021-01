Gegen Lockdown-Langeweile: Songs von M. Ward & Aidan Knight

Was für ein Opening! Erst knistert und rauscht es, dann taucht M. ward in einen Jazzklassiker ein, den schon die große Billie Holiday interpretiert hat. "Well, I get alone without you very well, of course I do", lautet die berühmte Zeile dieses Liedes über eine gescheiterte Liebe.

Billie Holidays Stimme beeindruckte den jungen Gitarristen zutiefst

Kein Klage, sondern volle Kraft voraus. Den ersten Song dieses Albums hat zwar nicht M. Ward nicht selbst geschrieben, aber es ist eine seiner Lieblingsnummern von Lady Day alias Billie Holiday. Als Ward 20 war, verlor er sich in Billies coolem Gesang, Drogen und viel Alkohol hat ihrer Stimme zugesetzt. Wenn Ward, damals angehender Gitarrist, ihren Gesang hörte, dachte er manchmal, er höre eine wunderschön verzerrte Gitarre. Dreißig Jahre später begann er, aus den Songs von Billie Holiday etwas Eigenes zu machen.

Neu aufbereitete Songs mit alter Technik

Ward verfremdete die Songs, spielte sie mit anderen Gitarrenstimmungen und sang sie mit seiner rauchigen, warmen Stimme ein. Aufgenommen wurde das minimalistische Experiment auf einem alten Vier-Spur-Kassettenrecorder aus Wards Teenagerzeit. Ward liebt es analog. Und was könnte besser passen zu den niemals wirklich vergangenen Songs, diesen Klassikern des Great American Songbook, die unzähligen Jazzkünstlern als Improvisationsgrundlage dienen. Ward erzählt die Geschichten, die in diesen Liedern stecken, nun mit hingebungsvoller Intensität nach.