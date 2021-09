"Neuanfänge" - Ausstellung zur Flüchtlingsgeschichte in Bayern

"Neuanfänge – Heimatvertriebene in Bayern" - so hießt die neue Sonderausstellung in der Bavariathek im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Sie will die Themen Flucht, Vertreibung und Integration in den Fokus rücken.

Interviews von Zeitzeugen und Unternehmensgeschichten

Zu hören und zu sehen sind unter anderem Interviews von Zeitzeugen und Geschichten von Unternehmen. Bei der Ausstellungseröffnung am Mittwoch war auch Kurt Stenzel dabei. Als Achtjähriger erlebte er die Vertreibung aus dem Sudetenland. In selbstgezimmerten Holzkisten wurden die wichtigsten Dinge verstaut, dann begann eine Fahrt mit viel Ungewissheit.

Das erste Ziel in Bayern war Furth im Wald, dann ging es für Kurt Stenzel weiter nach Sünching im Landkreis Regensburg. Die Holzkisten hat Stenzel nun dem Haus der Bayerischen Geschichte übergeben.

Zwei Millionen Vertriebene nach dem Krieg

Nach Angaben der Museumsmacher sind fast zwei Millionen Flüchtlinge und Vertriebene am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Bayern gekommen, wo damals bereits rund sieben Millionen Einwohner lebten. Die Integration der Flüchtlinge sei eine der größten Herausforderungen der jüngeren bayerischen Geschichte gewesen.

Ausstellung bis Mitte April 2022

Die Ausstellung zu den Heimatvertriebenen in Bayern läuft bis Mitte April 2022. Sie wird in der Bavariathek beim Museum der Bayerischen Geschichte am Regensburger Donaumarkt gezeigt.