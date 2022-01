Marionette der Etikette: Lady Di im Kinofilm "Spencer"

Fish & Chips kosteten damals 2 Pfund 70. So steht es auf einem Schild vor dem "Dutch Café". Der flache, nicht gerade einladende Backsteinbau im Nirgendwo der Grafschaft Norfolk 250 Kilometer nördlich von London schließt direkt an eine kleine Tankstelle an. Auf dem Parkplatz hält ein dunkles Porsche 911 Cabrio. Ihm entsteigt eine junge schlanke Frau. Gewellte blonde Haare. Elegante rot-grüne Flanelljacke. Chanel-Handtasche mit Goldkette.

Prinzessin am Resopal-Tisch

Die Angestellte in grauer Schürze hinter der Kasse telefoniert gerade. Entgeistert lässt sie den Hörer sinken. Sie ist unfähig, auf die Frage zu antworten. In ihrem Kopf arbeitet es sichtbar: Kann es wirklich sein, dass gerade die Princess of Wales das schmucklose Provinzlokal mit den Neonröhren und den Resopal-Tischen betreten hat?

Der Film ist nach dem Geburtsnamen von Lady Di betitelt – Spencer. Er umfasst die Tage des Weihnachtsfestes 1991, spielt rund ein halbes Jahr vor der Trennung von Charles und Diana. Der Fokus liegt klar auf der immer noch jungen, gerade 30 Jahre alt gewordenen Prinzessin. Kristen Stewart spielt sie wie einen melancholischen Trotzkopf in der Spätpubertät, bewegt sich oft so, als hänge sie wie eine Marionette an Fäden. Kopf und Körper neigt und dreht sie in übertriebenen Beugungen. Sie ist unterwegs zum royalen Landsitz Sandringham House, wo die königliche Familie Weihnachten verbringt. Sie wird erwartet, wollte aber die Fahrt allein in ihrem Porsche nutzen, um auf den Spuren ihrer Kindheit und Jugend zu wandeln. In dem nahen Dorf Sandringham erblickte sie 1961 das Licht der Welt.

Königliche Spaßbremsen

„Spencer“ ist ein Kammerspiel. Die Kamera folgt Diana ohne Unterlass, von den Privatgemächern bis zu den förmlichen Mahlzeiten mit der Familie. Sie zeigt die Prinzessin als einen zerbrechlichen Vogel, gefangen in einem goldenen Käfig. Als ein Opfer des Protokolls und der steifen konservativen Royals überhaupt. Die königliche Familie als Firma der übererfüllten seriösen Repräsentation. Als Ansammlung von Spaßbremsen.

Oft legt Diana etwas Abfälliges in ihre Mimik, beobachtet das zwanghafte Geschehen um sich herum, als würde sie nicht dazugehören, wechselt Blicke der spöttischen Distanz mit der Queen oder ihrem Mann. Als Marionette der Etikette wirkt sie immer noch frischer und natürlicher als die starren Gestalten neben ihr. Die Royals kommen dabei nur am Rande vor. Man hätte sie auch ganz weglassen können. Schweigsame Beklommenheit beim Essen. Kaum eine Szene, die gelöst oder entlastet wirkt. Endlose Flure und kalte Zimmer, durch die sich Diana immer verlorener bewegt.

Diana - nur ein Opfer?

Was „Spencer“ fehlt, sind die befreienden Momente der Ironie in der Tragik. Regisseur Pablo Larrain hätte mehr wagen können an Überhöhung oder Überspitzung. Der Film wirkt bisweilen so bleiern wie die Umgebung, an der Diana leidet. Larrain will sie eben unbedingt als Opfer zeigen, was nicht ganz falsch ist, aber zunehmend doch etwas eindimensional gerät. Die Netflix-Serie „The Crown“ zeichnet im Vergleich dazu ein sehr viel differenzierteres Bild, zeigt Diana auch als Kämpferin, als eine, die sehr genau wusste, die Medien einzusetzen, die aktiv war; andererseits treten dort die Royals selbst auch als Geschädigte der eigenen Pflichten auf, was der Wirklichkeit viel näherkommt.

Plot, der nicht recht zündet

Erst am Ende von „Spencer“ weitet Larrain den Fokus, wenn Diana mit ihrer liebsten Kammerzofe einen wilden Ausflug ans winterliche Meer unternimmt. Der Film hätte sich auf solche Interaktionen beschränken können: die Princess und ihr kleiner Hofstaat. So fehlt es ihm trotz guter Schauspielerinnen und manch schöner Choreographien am Ende an der Originalität, die zündet und frisch wirkt. So wie zu Beginn mit der überraschenden Szene im "Dutch Café".

