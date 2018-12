Neu gestaltetes Museum präsentiert schwäbische Krippenkunst

Das Museum dokumentiert mit Jahrhunderte alten Jesusfiguren die Bedeutung der Region für die kirchliche Kunstgeschichte. Wie die Stadt Mindelheim mitteilt, können die Besucher im neu gestalteten Haus "die Spur der Weihnachtskrippen vom Anfang bis in die Gegenwart" verfolgen. Das Museum feiert im kommenden Jahr 30-jähriges Bestehen.

Museum wartet mit zwei Jesus-Darstellungen auf

In dem Museum werden mehrere Dutzend Krippen präsentiert. Allerdings sind zwei Einzeldarstellungen von Jesus als Kind die wichtigsten Exponate des Hauses. Darunter sei das "älteste Christkind", das um das Jahr 1300 von Nonnen im Dominikanerinnen-Kloster in Leutkirch (Baden-Württemberg) verehrt worden sein soll. Der kleine Jesus sitzt bei der Darstellung im Schneidersitz und lutscht an einem Finger. In der damaligen Zeit habe sich die Darstellung des Christkinds von der Weihnachtsgeschichte gelöst, erklärt das Museum den kunstgeschichtlichen Hintergrund.

Das zweite Prunkstück des Museums ist ein in diese Linie einzureihendes spätgotisches Jesuskind. Erst vor wenigen Jahren wurde die 40 Zentimeter große Figur als Werk des Künstlers Michel Erhart identifiziert. Der Bildhauer hatte Ende des 15. Jahrhunderts in Ulm gewirkt und dort auch an der Ausstattung des Münsters mitgewirkt.