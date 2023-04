Flucht vor dem NS-Regime: Die Serie "Transatlantic"

Südfrankreich, im Jahr 1940. Wer vor den Nazis flieht, die immerhin schon im Norden Frankreichs sind, macht sich auf zum Hafen von Marseille – in der Hoffnung, in die USA reisen zu können. Von der Hafenstadt aus operiert auch das Emergency Rescue Committee, das europäische Künstler und Intellektuelle vor dem NS-Regime retten und bei der Ausreise unterstützen soll.

Angeführt vom US-amerikanischen Journalisten Varian Fry (Cory Michael Smith) gelangen so Persönlichkeiten wie Hannah Arendt, André Breton oder auch Max Ernst in die USA. Diese Organisation taucht oft auf: In Memoiren, Romanen, Theaterstücken und Gemälden von Künstlern der Zeit. Dass das Emergency Rescue Committee heute trotzdem derart unbekannt ist, hätte auch mit dem spezifischen historischen Zeitpunkt zu tun, erzählt Anna Winger, Showrunnerin der neuen Netflix-Serie "Transatlantic": Die USA waren noch nicht kriegsbeteiligt und wollten kaum Flüchtlinge aufnehmen.

Moritz Bleibtreu spielt Walter Benjamin

Weil die Handlung vor allem in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille spielt, ist die Serienwelt trotz der Bedrohung nie düster, sondern warm und sonnig. Die Villa, in der das Committee die Künstler und Intellektuellen unterbringt, bis sie Europa verlassen können, ist ein Paradies im Alptraum. André Breton leitet zu Techniken der Surrealisten an, Maler Max Ernst (Alexander Fehling) feiert seinen Geburtstag. Kunstsammlerin Peggy Guggenheim macht einen Abstecher, Hannah Arendt und Walter Benjamin (Moritz Bleibtreu) sind auch hier. Der Fokus, sagt Anna Winger, lag nicht auf ihnen als Legenden, sondern als Menschen.

Die Serie ist eine Verneigung vor der Kunst, die auch in Krisenzeiten Trost spendet. Als der Satiriker Walter Mehring (Jonas Nay) sich in einem Hotelzimmer vor den Nazis versteckt, macht er sich Luft, indem er auftritt – nur vor sich selbst.

Gewöhnungsbedürftige Erzählstruktur

Die sieben Episoden sind sehr dicht erzählt. Was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Genauso wie der Rhythmus der Serie. Der entsteht durch eine Genremischung, die filmhistorische Bezüge aufweist und erst befremdlich wirkt – aber dann voll aufgeht: Screwball-Komödie trifft auf Drama, trifft auf Romanze wie aus dem alten Hollywood.

Mit allen Werkzeugen der Unterhaltungsindustrie zeigt die Serie die Verfolgten des Nationalsozialismus nicht nur als Opfer, sondern als Menschen – die Lust verspüren und Freude, die sich verlieben und sich gegenseitig unterstützen, über gesellschaftliche und nationale Grenzen hinweg. Mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen – vom mittellosen geflüchteten Albert O. Hirschman (Lucas Englander) bis hin zur wohlhabenden Erbin aus Chicago, Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs).

Die Parallelen zu unserer Gegenwart sind natürlich kein Zufall: die Zweifel von Staatsoberhäuptern zur Kriegspartei zu werden, die Bürokratie im Umgang mit Geflüchteten und die Reduzierung von Menschen auf ihre Fluchterfahrung. Geflüchtete sind Menschen – daran erinnert die Serie immer wieder – die wegen politischer Konflikte ihre Heimat verloren haben.