Pixars "Soul": Der Lichtblick am Ende des Filmjahr-Tunnels

Neues Wunderwerk von Pixar-Kreativdirektor Pete Docter

Pete Docter, der Regisseur von "Soul", kennt sich aus mit Orten, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat. In "Alles steht Kopf", seinem Oscar-gekrönten Animationswunderwerk aus dem Jahr 2015, visualisierte der heutige Kreativdirektor von Pixar die Gefühlswelt eines Kindes. Freude, Angst, Wut, Kummer und Ekel sprangen als vermenschlichte Figuren über die Leinwand und lösten einen Emotions-Tsunami aus, der selbst gestandene Kritiker zum Weinen brachte. Hier als auch im Pixar-Film "Oben", ebenfalls unter der Regie von Docter entstanden, gehörte der Tod zur Handlung.

Es scheint also nur konsequent, dass der Protagonist von "Soul" schon nach wenigen Minuten das Zeitliche segnet und seine Seele in Form einer lilablassblauen und bebrillten Luftblase ein metaphysisches Abenteuer erlebt. Die klassische Botschaft, die sich wie ein Leitmotiv durch jeden Pixar-Film zieht, dreht sich jedoch nicht um den Tod, sondern um eine weit existentiellere Frage: Warum ist man so wie man ist?

Denn das bereits erwähnte Davorseits ist eine Art Trainingslager, in dem noch ungeborene Seelen auf ihre irdische Existenz vorbereitet werden. Manche dieser hyperaktiven ätherischen Wesen bekommen Mentoren zur Seite gestellt, die ihnen helfen, jenen Funken zu finden, der sie zu einer einzigartigen Persönlichkeit macht. Joe soll sich um Seele Nummer 22 kümmern: eine neunmalkluge Existenzverweigerin, die es sich im Davorseits so gemütlich gemacht hat wie Udo Lindenberg im Atlantic-Hotel und in den zurückliegenden Jahrtausenden Mentoren wie Mutter Theresa, Kopernikus oder Abraham Lincoln zur Verzweiflung getrieben hat.