Netrebko-Konzert bei Thurn-und-Taxis-Festival soll stattfinden

Trotz weltweiter Absagen von Konzerten der russischen Starsopranistin Anna Netrebko rechnet der Regensburger Konzertveranstalter Reinhard Söll weiterhin mit einem Auftritt der Sängerin am 22. Juli im Hof des Schlosses St. Emmeram der Familie Thurn und Taxis in Regensburg.

Veranstalter Söll ist optimistisch

Auf BR-Anfrage sagte Söll, der Inhaber der Agentur Odeon-Konzerte, am Montag wörtlich: "Natürlich herrscht im Moment größte Unsicherheit, aber die Frage, ob das Konzert stattfindet, kann man nur beantworten mit 'normalerweise ja'". Von Netrebkos Management in Berlin war bisher keine Auskunft zu bekommen.

Vorverkauf läuft

Bei dem Konzert im Rahmen der "Thurn und Taxis"-Schlossfestspiele soll Netrebko mit ihrem Mann, dem aserbaidschanischen Tenor Yusif Eyvazov, und den Hofer Symphonikern auftreten. Der Vorverkauf für das Konzert lief "recht gut". Derzeit sind noch Karten zu 265 Euro und 221 Euro zu bekommen.

Absagen in New York, Zürich und Baden-Baden

Anna Netrebko hatte sich wegen ihrer öffentlichen Unterstützung des russischen Präsidenten Putin von ihren Engagements an der Metropolitan Opera in New York und dem Opernhaus Zürich zurückgezogen, das Festspielhaus Baden Baden hatte mitgeteilt, dass ein Auftritt bei den Osterfestspielen nicht möglich sei.