Wegen Wachstums-Krise: Netflix setzt künftig auf Videospiele

Der im kalifornischen Los Gatos ansässige Netflix-Konzern macht keine halben Sachen: Im Sommer wird er mit 3.000 Komparsen eine neue "Sisi"-Serie drehen, unter anderem in Bamberg, Bayreuth und Ansbach. In Prag halten gerade die Aufnahmen für den Action-Thriller "The Gray Man" die ganze Stadt in Atem. Es soll die bisher teuerste Produktion des Streaming-Giganten überhaupt sein. Superstars wie Chris Evans und Ryan Gosling sind dort am Start.

Solche Jubel-Meldungen überdecken jedoch, dass sich das Wachstum von Netflix stark verlangsamt hat. Nur noch 1,5 Millionen neue Abonnenten konnten weltweit im zweiten Quartal 2021 hinzu gewonnen werden. Das entspricht einem Einbruch von 85 Prozent bei der Zunahme der Kunden. In den USA und Kanada verlor Netflix sogar rund 430.000 zahlende Zuschauer. Immerhin: Die Börsenfachleute hatten noch "schlimmere" Zahlen erwartet.

Amazon und Disney+ machen Netflix das Leben schwerer

Ursache für das stark gebremste Wachstum sei vor allem das Ende des pandemiebedingten Lockdowns in vielen Ländern, hieß es. Demnach schauten viele Netflix-Fans im vergangenen Winter ganze Serien am Stück, da es ohnehin kaum alternative Freizeitangebote gab. Die Zahl der Neukunden explodierte förmlich.

Mittlerweile allerdings wurde die Konkurrenz von Amazon, Apple und Disney+ immer stärker. Netflix selbst weist in einem Brief an seine Aktionäre darauf hin, dass sich die Warner Media Group mit Discovery zusammengetan hat und Amazon kürzlich das MGM-Filmstudio gekauft hat und spricht von einer "Konsolidierung" der Streaming-Branche.