Netflix-Serie "Squid Game" nicht von FSK geprüft

Anbieter im Online-Bereich können ihre Inhalte selbst einschätzen, ob diese für Kinder bzw. Jugendliche einer bestimmten Altersstufe entwicklungsbeeinträchtigend sind. Der Anbieter Netflix weist die Serie in seinem Streaming-Angebot mit der Altersbewertung "16" aus. Dabei handele es sich nicht um eine Altersfreigabe der FSK, stellte die Institution am Mittwoch in einer Pressemitteilung klar.

Bei der Erfolgsserie "Squid Game" geht es zwar um scheinbar harmlose Kinderspiele, doch enden sie für die Verlierer tödlich. Scharfe Kritik kam laut eines Medienberichts von einer Kita in Schleswig-Holstein: Die Mitarbeiter hatten sich in einem Brief warnend an die Eltern gewandt, weil Kinder die Serie nachgespielt hatten.

Die Serie sei "brutal, gewaltverherrlichend und insbesondere für Kinder verstörend", zitierte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag aus dem Schreiben. Alpträume, Ängste und psychische Probleme könnten die Folge sein. Eine Kita-Sprecherin betonte, es gehe um fünf- bis sechsjährige Kinder in Vorschulklassen und um Schulkinder bis dreizehn Jahre im Hortbereich. Es sei klar, dass auch kleinere Kinder Hintergrundwissen hätten und wohl mit Eltern oder größeren Geschwistern die Serie gesehen hätten. Sie verlangte von den Eltern mehr Verantwortung.

Erfolgreichste Netflix-Produktion aller Zeiten

Die südkoreanische Serie "Squid Game" ist die bisher erfolgreichste Netflix-Produktion. Sie erzählt in neun Folgen die Geschichte von knapp 500 Menschen, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu ergattern. Doch der Wettbewerb ist makaber: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

"Squid Game" auch ein Fall für das LKA Bayern

Auch in Bayern beschäftigt die Serie die Schulen. Nach Angaben des dortigen Landeskriminalamtes (LKA) waren an mindestens drei Grund- und Mittelschulen "Visitenkarten" aufgetaucht, die als Einladung zum "Squid Game" gelten. Das LKA spricht von "vereinzelten verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Fernsehserie". Es seien aber keine Fälle von Körperverletzungen oder Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Spiel an bayerischen Schulen bekannt.

Die FSK als Kontrollinstanz

Im Zentrum der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) stehen freiwillige Altersfreigabeprüfungen von filmischen Inhalten, die in Deutschland für die öffentliche Vorführung und Verbreitung auf anderen Vertriebswegen vorgesehen sind. Auf der Basis des Jugendschutzgesetzes und der FSK-Grundsätze wird in unabhängigen Prüfverfahren über die Freigabe für fünf Altersklassen entschieden.

