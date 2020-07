Wie Netflix sich dem Zensur-Druck autoritärer Staaten beugt

Der amerikanische Comedian Hasan Minhaj, selbst Muslim, ist eines der Zensur-Opfer der letzten Monate. In einer Folge seiner Show "Patriot Act", kritisierte Minhaj ganz ausführlich das Land Saudi-Arabien und die Doppelmoral des Westens angesichts des grausamen Mordes an dem Journalisten Jamal Kashoggi. Nach Protesten aus der saudischen Regierung nahm Netflix diese Folge aus dem Angebot für das Land. Eine sicher ungewöhnliche Maßnahme, die auch nicht allzu oft vorkomme, sagt Reed Hastings, Geschäftsführer von Netflix. Aber Hastings betont auch: "Wir sind kein Nachrichtenunternehmen. Wir sind nicht dazu da, die Mächtigen zu kontrollieren, wir wollen unterhalten!" Der Streaming-Dienst spreche immer wieder mal über bestimmte Themen mit den Behörden, und in Saudi- Arabien laufe beispielsweise "Sex Education", eine Serie über Jugendliche mit einem sehr liberalen Lebensstil und provokativen Themen. "Wir sind also durchaus in der Lage, Einfluss zu nehmen bei bestimmten Fragen, eine globale Diskussion zu entfachen darüber, wie Menschen leben", so Hastings.

Netflix und die Politik

Die Zensur der Folge von "Patriot Act" hat für viel Ärger und Diskussionen gesorgt. In den USA schrieben Zeitungen, Netflix beuge sich einem diktatorischen Regime. Tatsache ist, dass es eine Reihe von anderen Beispielen gibt, in denen Netflix durchaus ebenfalls seine Inhalte zensiert hat. In Indien zeigte das Unternehmen eine gekürzte Version des Films "Angry Indian Goddess" – machte später aber auf Druck von Fans auch die Originalversion zugänglich. Und selbst deutsche Behörden haben sich bereits gemeldet: Der Horrorfilm "Night of the Living Dead" steht in Deutschland auf dem Index für jugendgefährdende Inhalte und wurde daher von Netflix entfernt.

Kein anderes Land fordert aber derzeit so viele Änderungen und Kürzungen wie die Türkei. Die türkischen Zensurbehörden stören sich an vielen Szenen: Mal war es das Rauchen, dann ein ausgestreckter Mittelfinger, aber auch Sex, vor allem aber die Darstellung von Homosexualität. Reed Hastings hatte noch Ende letzten Jahres gesagt, bei dem Thema gehe es um grundsätzliche Werte, die man verteidigen wolle: "Wenn sie auf uns zukämen und sagen würden, wir dürften keine schwul-lesbischen Inhalte zeigen, wäre das zu viel, das würden wir ablehnen. Wenn man eine Unterhaltungsplattform ist, wenn es um unterschiedliche Lebensstile geht, dann muss man rote Linien ziehen. Da geht es dann aber nicht um aktuelle Ereignisse oder Nachrichten."