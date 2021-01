Kraftstrotzender Jahresausblick: Netflix plant 71 Produktionen

Die Film-Fachpresse staunt nicht schlecht und ringt sich ein zähneknirschendes Lob ab. So schreibt "Variety", es sei schon "beneidenswert", derzeit der größte Streamingdienst der Welt zu sein. Denn Netflix sei augenscheinlich von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht betroffen, sondern profitiere sogar von den vielen Mediennutzern, die nicht mehr ins Kino gehen können. Während klassische Filmkonzerne wie Warner Brothers um ihre Zukunft fürchten und viele Filmtheater wohl für immer schließen müssen, präsentierte Netflix ein imposantes (und teures) Jahresprogramm. "Wenn irgendetwas, dann unterstreichen diese Dutzenden von Filmtitel, wie gut der Streamingdienst momentan aufgestellt ist", so "Variety", "zumal die Impfkampagne deutlich mehr Zeit zu beanspruchen scheint als gedacht."

Dreh mit altertümlicher Cinemascope-Filmkamera

Netflix lässt unermüdlich produzieren und kauft darüber hinaus schier den Markt leer. Zu den Höhepunkten des Jahresprogramms soll die Action-Komödie "Red Notice" in der Regie von Rawson Marshall Thurber ("Skyscraper") gehören. In den Hauptrollen werden Gal Gadot und Dwayne Johnson als Interpol-Agent zu sehen sein. Das Budget soll bei 150 Millionen US-Dollar liegen. Gedreht wurde in Rom und auf Sardinien, auch mit einer altertümlichen Panavision-Kamera, wie sie bei den Monumentalfilmen "Ben Hur" und "Lawrence von Arabien" eingesetzt wurde. Das ist nach Ansicht von Branchen-Experten äußerst bemerkenswert, denn ursprünglich produzierten die Streaming-Dienste ja ausschließlich für den vergleichsweise kleinen Bildschirm, nicht für die Kino-Leinwand.

Die "New York Times" schrieb, Netflix, bis vor kurzem in Hollywood vor allem gefürchtet, werde zunehmend zum "Retter der Filmindustrie". Der schiere Umfang des Jahresprogramms sei ein eindrückliches Indiz für die Dimension des Wandels in der Medienbranche.