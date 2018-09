Nerz-bezogene WC-Brillen konnte Viktor Papanek nicht ausstehen

Ein anderes Objekt, das wir auch als Reproduktion in der Ausstellung haben, ist ein Buch für Babys. Heutzutage ist es ganz normal, dass die Babys Bücher haben mit verschiedenen Oberflächen, die man ertasten kann, und die knistern oder machen andere Geräusche. Die sprechen halt verschiedene Sinne an. Das kommt uns heute ganz normal vor und ganz banal. Es gibt jedoch ein Foto, wo ein für damalige Verhältnisse typisches Baby-Buch abgebildet ist und das waren anfänglich einfach nur abgedruckte Bilder auf Stoff, also ohne irgendeine zusätzliche taktile oder geräuschmäßige Stimulierung - all das, was uns heute so ganz banal und normal vorkommt, fehlt. Das sind typischerweise Dinge, mit denen sich Papanek ein Leben lang beschäftigt hat.

Die Ausstellung "Victor Papanek: The Politics of Design" ist noch bis zum 10. März 2019 im Vitra-Design-Museum in Weil am Rhein zu sehen.