Nervenarzt und Nazigegner: Werner Leibbrands Lebenswelten

Am 23. Januar hätte Werner Leibbrand seinen 125. Geburtstag gefeiert. Fast pünktlich zu diesem Jubiläum hat der Erlanger Medizinhistoriker und -Ethiker Professor Andreas Frewer eine Biografie über diesen außergewöhnlichen Mann herausgebracht, der lange Zeit auch in der Metropolregion wirkte.

Das Leben Werner Leibbrands gleicht einem Kriminalroman

"Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage. So stand es auf amtlichen Stempeln der Post. Nürnberg, die Hauptstadt von Mittelfranken, in der [Julius] Streicher seinen blutrünstigen Antisemitismus Jahre lang verbreitete, in der er seine kurpfuscherischen und sektiererischen Reden gegen Ärzte und Fakultätskollegen losließ, um gelegentlich in der Erlanger Frauenklinik im weißen Ärztekittel zu erscheinen, den Professoren Naturheilkunde beizubringen."

Das sind die Worte Werner Leibbrands, nachzulesen in der Biografie "Werner Leibbrand: Leben – Weiterleben – Überleben" (erschienen im Franz Steiner Verlag). Und die liest sich fast schon wie ein Kriminalroman. In der Biografie wird das facettenreiche Leben des Nervenarztes und Nazigegners Werner Leibbrand geschildert: 1943 zwangsversetzt von Berlin nach Nürnberg, weil er sich dem NS-Regime nicht beugen wollte, gegen Antisemitismus eintrat und seine jüdische Ehefrau schützte.

Leibbrand kritisierte den Antisemitismus der Nationalsozialisten

Zusammengetragen hat all das der Erlanger Wissenschaftler Professor Andreas Frewer. Der Medizinhistoriker und -Ethiker an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit der Persönlichkeit des Werner Leibbrand: "Leibbrand war ein kritisch und sozial denkender Mediziner. 1922 wurde er Mitglied der Deutschen Liga für Menschenrechte und kritisierte nach 1933 den Antisemitismus der Nationalsozialisten. Daraufhin entzog man ihm seine Kassenzulassung; er behandelte aber trotzdem noch jüdische Patienten in den immer gefährlicheren 30er Jahren. 1943 wurde er nach Bayern zwangsversetzt und musste in Kliniken in Nürnberg arbeiten. Schließlich war er gezwungen, mit seiner jüdischen Ehefrau in einer 'Odyssee' ab 1944 unterzutauchen. Auf der Flucht vor SS und Gestapo hatte das Ehepaar Leibbrand über 30 verschiedene Stationen in Süddeutschland. Es gab immer wieder dramatische Situationen und Beschuss wie auch Bombentreffer bis zur Befreiung 1945."