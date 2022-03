"Nein, das ist keine Zensur": Kreml-Mann über Meinungsfreiheit

Der Unmut wächst in Russland: Mit Gilija Gildejewa (45) verließ wieder eine bekannte TV-Moderatorin das Land. Am Montagabend hatte ein Vorfall im ersten Programm des russischen Staatsfernsehens für Aufsehen gesorgt. Die Redakteurin Marina Owsjannikowa hielt ein Schild in die laufende Hauptnachrichtensendung, auf der zu lesen war: "Hier werden Sie belogen." Das bewertete der Menschenrechts-Aktivist Ilja Shablinsky übrigens im Gespräch mit der kremltreuen "Pravda" nicht als Vergehen nach dem neuen Strafrecht über "Fälschungen, die die Armee betreffen".

Dennoch werde die Redakteurin wohl verurteilt, "damit der Rest Angst bekommt". Gleichwohl kann sich Owsjannikowa als Verdienst anrechnen lassen, dass sie selbst in regierungsnahen Medien als "mutige Frau" bezeichnet wird und damit sicherlich so manchen Russen zum Nachdenken gebracht hat.

"Bedeutender Teil hat das nicht verstanden"

Derweil behauptete der Kreml-Funktionär Waleri Fadejew in einem Interview mit dem Fernsehsender "Russland 24", es gebe in dem Land überhaupt keine Zensur: "Niemand verbietet es, seine Meinung zu äußern. Ich stelle klar, dass das in vernünftigen Grenzen geschehen kann." Allerdings räumt der aus Taschkent stammende Fadejew ein, dass der Gesetzgeber Informationen kanalisieren müsse: Die meisten im Netz verfügbaren Nachrichten seien "offensichtlich unglaubwürdig": "Das sind speziell zusammengebraute Materialien, immer derselbe militärische Trick. Ein bedeutender Teil unserer Bürger hat das nicht verstanden, ein Teil der Intelligenz hat es nicht verstanden, also mussten wir ein so strenges Gesetz verabschieden, ein ernüchterndes Gesetz. Aber das ist keine Zensur."

Fadejew sieht "Messer an Russlands Kehle"

Vor Studenten mühte sich Fadejew, die Entscheidungen von Putin zu begründen: "Russland verteidigt sein Recht, das Leben zu bewahren, das es für richtig hält. Das ist der Kern der heutigen extrem dramatischen Ereignisse." Als die Sowjetunion zusammengebrochen sei, habe sich die traditionelle "strategische Verteidigungslinie" des Landes in Luft aufgelöst. Jetzt seien Kaliningrad, die Westgrenze von Weißrussland, Transnistrien und Sewastopol auf der Krim die Punkte auf einer neuen Verteidigungslinie geworden.

Die Studenten sollten immer bedenken, dass amerikanische Raketen nur eine halbe Stunde bräuchten, bis sie Moskau erreichten, von der Ukraine aus genügten fünf Minuten: "Du kannst keine Entscheidung in fünf Minuten treffen. Es kann sich herausstellen, dass das Luftverteidigungssystem die feindlichen Raketen nicht abschießen kann. Dies bricht das gesamte System der internationalen Sicherheit. Das ist ein Messer an der Kehle."

Ex-General sieht Anzeichen für "Überschätzung"

Dieser Alarmismus verfängt jedoch immer weniger. Selbst das Boulevardblatt "Komsomolskaja Pravda" fragt inzwischen bang auf der Titelseite: "Wann endet die Operation in der Ukraine?" Das Wort "Krieg" darf in Russland ja nicht verwendet werden. Der Ex-General Wladimir Chirkin darf dort freimütig gestehen: "Leider gibt es Anzeichen dafür, dass wir den Feind nicht vollständig bewertet und unsere Fähigkeiten wahrscheinlich etwas überschätzt haben."

Die Bevölkerung der Ukraine sei "stark indoktriniert": "Daher erfüllte sich die Hoffnung nicht, dass die Operation wie auf der Krim ablaufen würde und uns überall Blumen und Brote entgegengebracht würden." Solche Eingeständnisse sprechen doch für einen erheblichen Stimmungswandel in Russland.

"Bürger sind nicht verpflichtet, die Obrigkeit zu loben"

Autorin Natascha Kiselewa schreibt im russischen Portal "News" zur Debatte über Meinungsfreiheit: "In keiner Verfassung der Welt ist ein Bürger verpflichtet, die Obrigkeit zu loben. Die Staatsbürgerschaft verpflichtet nicht zu einem politischen Standpunkt. Sie ist keine Schlinge um den Hals, keine Fessel und nicht einmal ein Schandfleck. Die Staatsbürgerschaft sollte dem Bürger Schutz, Sicherheit und Rechte einräumen. Der Staat dient dem Bürger und nicht umgekehrt."

Unterdessen mühen sich die russischen Behörden nach Kräften, alle Wege zu auswärtigen Quellen abzuschneiden. Der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Informationspolitik, Alexander Khinshtein (47), teilte mit, die Medienaufsicht habe schon "etwa zwanzig" VPN-Dienste gesperrt, also Anbieter von Netz-Zugängen, mit denen sich die Zensur umgehen lässt. Facebook, Instagram und viele weitere Plattformen sind in Russland legal nicht mehr zugänglich.