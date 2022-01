Neil Young sauer auf Spotify: Fördert der Dienst Impf-Skepsis?

Über den Mann regt sich nicht nur Neil Young mächtig auf, auch andere Showgrößen kritisierten ihn bereits lautstark: Der Podcast-Kommentator und erfolgreiche Stand-Up-Komödiant Joe Rogan (54), der sich selbst als kämpferischen Freidenker sieht, unterzeichnete im Mai 2020 einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag mit Spotify. Ein Deal, der sich für den Streamingdienst und Rogan gleichermaßen gelohnt hat: "The Joe Rogan Experience" ist mit rund elf Millionen Hörern momentan einer der meist gehörten Podcasts auf Spotify überhaupt. Das hat seinen Grund: Der Schauspieler und frühere Mixed-Martial-Arts-Kommentator Rogan polarisiert mit so ziemlich allem, was er von sich gibt.

Rogans Fans argumentieren mit dessen Fitness-Körper

Er ist für die Legalisierung von Cannabis, hält Drogen wie LSD und psychoaktive Pilze für geeignet, das Bewusstsein zu erweitern, ist Hobbyjäger, empfiehlt neben Wachstumshormonen, Elch-Fleisch und Eigelb als Basisernährung und zweifelt am Sinn von Impfungen. Gleichzeitig verglich er die Maskenpflicht mit dem Aufstieg der Nazis in der Weimarer Republik und wollte eine "Massenpsychose" und "auseinander fallende Gesellschaft" erkennen. Ein Impfgegner sei er nicht, so Rogan, glaube aber nicht, dass junge, gesunde Personen immunisiert werden müssten. Er selbst behandelte sich nach einer Covid-19-Infektion im September 2021 nach eigener Aussage mit dem Entwurmungsmittel Ivermectin und einem weiteren Medikamenten-Cocktail.

Auch antisemitische Ausfälle sind Rogan nicht fremd, und gegen Dicke hat er als gut durchtrainierter Sportler auch was. Seine Fans verschicken schon mal Fotos von ihm mit nacktem Oberkörper – um damit zu beweisen, wie viel "Autorität" der Mann in Gesundheitsfragen habe.

Young macht Druck gegen Verschwörungsprediger

Jetzt zog Altrocker Neil Young (76) die "Notbremse" und wies sein Management laut Branchenblatt "Variety" an, all seine Titel von Spotify zurückzuziehen: "Ich verlange das, weil Spotify über Impfungen Falschinformationen verbreitet und damit mögliche tödliche Folgen für diejenigen hinnimmt, die diese Informationen Glauben schenken." Und Young hat es eilig, er bestand darauf, "noch am selben Tag" zu handeln und über den Fortgang der Sache informiert zu werden: "Sie können Rogan oder Young haben, nicht beide."

Kürzlich hatten sich auch Gesundheitsexperten empört über den Podcast von Joe Rogan geäußert. Er sei eine "öffentlich Gesundheitsgefahr", schrieben 260 Ärzte, Krankenschwestern, Wissenschaftler und Akademiker am 10. Januar an Spotify. Konkret ging es um den Podcast vom Silvestertag: "Während der gesamten Covid-19-Pandemie hat Joe Rogan wiederholt missverständliche und falsche Behauptungen über seinen Podcast verbreitet und damit dass Misstrauen in die Wissenschaft und Medizin befördert. Er hat von Impfungen bei Jugendlichen und Kindern abgeraten, mit der unzutreffenden Begründung, dass mRNA-Impfstoffe einer 'Gentherapie' entsprächen, er bewarb die Verwendung von Ivermectin gegen dessen Wirkungsspektrum und verbreitete völlig haltlose Verschwörungstheorien." Beunruhigt sind Wissenschaftler darüber, dass sich Rogan mit seinem Unsinn nicht "am Rande der Gesellschaft" bewegt, sondern, wie seine Abrufe zeigen, viele Menschen erreicht.

Youtube löschte Rogan-Podcast-Folge

Youtube nahm die Silvester-Folge von Joe Rogans Podcast inzwischen mit der Begründung aus dem Programm, sie widerspreche den Grundsätzen des Unternehmens. Auch Youtuber und Sketch-Komödiant Ethan Klein hat sich vehement gegen Joe Rogans Podcast gewandt.