Neil Diamond, der passionierte Trauerkloß wird 80

Sein markantes Organ und seine Herzschmerz-Texte unterlegt Diamond, der aus dem gutbürgerlichen, jüdischen Brooklyn stammt, mit einem breiten musikalischen Spektrum: Rock, Blues, Pop, Folk, Country, Musical-Melodien und World Beat-Einflüsse. Diamond fängt das kosmopolitische, multikulturelle New York der 60er ein. Zuerst schreibt er für Elvis und die Monkees, dann schwingt er sich selbst zum Superstar der späten 60er und 70er auf. Sein Ansatz: Ein Sound für jedermann. "Ich schätze, ich bin ein Schmelztiegel aus jedem musikalischen Genre, das ich mag – von Country über Folk, Rock´n´Roll, Chorgesängen und Latin-Sounds bis hin zur Popmusik", so Diamond. "Ich liebe all diese unterschiedlichen Formate und das schlägt sich auch in meinem eigenen Stil nieder. Ich kann in all diesen Genres schreiben und meine eigenen Songs entwickeln. Das fällt mir sehr leicht – ich bin längst nicht auf Rock´n´Roll fixiert."

Institution im US-amerikanischen Showbiz

Diamond wird zur Institution des amerikanischen Showbiz: Er veröffentlicht 32 Studio-Alben, ist regelmäßig auf Tournee, wird mit Auszeichnungen überhäuft und hundertfach gecovert. Etwa von UB40, die sein "Red Red Wine" zum Reggae-Klassiker umpolen, oder von Deep Purple, die "Kentucky Woman" in eine Hardrock-Hymne verwandeln. Das macht Diamond zum Multimillionär mit Strandhaus in Malibu, aber auch zum schwierigen Gesprächspartner, der zu Arroganz tendiert. Die schimmert durch, wenn er seine bewusste Verweigerung gegenüber der Politik erklärt: "Natürlich habe ich mich über die Jahre an diversen politischen Aktionen in den USA beteiligt, gerade in Sachen Waffenkontrolle. Aber ganz allgemein halte ich mich von Politikern und Parteien fern. Ich halte es nicht für fair, meinen Einfluss dahingehend zu nutzen, um Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Etwas für einen guten Zweck zu tun, ist eine Sache, aber sich in den Dienst eines Politikers zu stellen, habe ich immer vermieden."

2018 erkrankt Diamond an Parkinson. Er verabschiedet sich von der Bühne und schreibt ein Musical über sein Leben. Das soll im Herbst am New Yorker Broadway starten. Gleich um die Ecke vom legendären Brill Building, wo er 1962 seine ersten Songs komponiert.