"Negative Gefühle": Debatte um Klimaschützer und Doppelmoral

Neben Hohn und Spott sind allerdings auch nachdenkliche Tweets zu lesen: "Das Verhalten der Klimaschützer hat Auswirkungen darauf, wie die Gesellschaft sie und ihr Anliegen wahrnimmt. Und dass die dann von ihren 'Arbeitgebern' damit entschuldigt werden, dass die Reise 'privat' sei (d.h. die Aktivisten werden bezahlt?) machte es nur noch schlimmer." Ein weiterer Twitter-Teilnehmer gab zu bedenken, die Debatte sei Anlass, "über das Flugverhalten generell zu diskutieren". Sympathisanten der Klimaschützer seufzten, mit ihren Argumenten hätten sie ihren Gegnern leider "Futter ohne Ende" geliefert.

Oliver Pocher: "Genau mein Humor"

In den Medien, auch in denen aus Österreich und der Schweiz, nimmt die Auseinandersetzung um angebliche "Doppelmoral" und "Heuchelei" breiten Raum ein. Satiriker Oliver Pocher twitterte nach einem Flug in die USA ironisch, er habe "was für die Klima-Bilanz gemacht, bevor ich dann nach Bali fliege, um mich auf der Straße festzukleben, oder an einen Baum". Die Unterscheidung zwischen "Klimaschützer" und "Privatperson" bezeichnete er als "genau mein Humor".

"Jeder trägt Doppelmoral in sich"

Der Vorwurf, Klimaschützer hielten sich im eigenen Leben nicht an die von ihnen propagierten Grundsätze ist nicht neu. Schon im vergangenen April hatte der Umweltpsychologe Andreas Homburg von der Hochschule Darmstadt der "Welt" gesagt: "Findet man heraus, die leben doppelmoralisch, sagt man sich auch los von denen. Will eine Firma etwa umweltfreundlicher werden, der Chef fährt aber weiter SUV, passt das nicht. Obwohl natürlich jeder eine Doppelmoral in sich trägt." Das könne jedoch psychologisch genutzt werden, so der Fachmann: "Eine Studie mit Schwimmerinnen hat etwa gezeigt: unterschreiben sie vorher eine Petition, duschen sie kürzer. Sie waren sich also ihres schlechten Gewissens bewusst."

Der Gesellschaftswissenschaftler Sighard Neckel von der Universität Hamburg hatte in einem aufschlussreichen Essay über die "Klimakrise und das Individuum" geschrieben: "Die willensschwache Person weiß um das Gute, nur ist es ihr im Moment des Handelns nicht präsent, weshalb sie im Handlungsmoment einer Unterstützung, einer Erinnerung, eines Anreizes bedarf, das Gute tatsächlich zu tun." Die einzelne Person in den Mittelpunkt des Klimaschutzes zu stellen, greife "entschieden zu kurz", kritisiert Neckel: "Die Bürger sind es, die sich von den Grillfesten in den Reihenhaussiedlungen bis zu den Küchentischen großstädtischer WGs untereinander zerstreiten, wer von ihnen die größte Klimaschuld auf sich lädt."

"Je heller die Einzelnen, desto erhellter das Ganze"

Mit Sinn für Ironie zitiert Neckel aus dem teils polemischen Essay "Theorie der Halbbildung" (1959) von Theodor W. Adorno, wo der "Verfall der Bildung" beklagt und ein naiver Idealismus kritisiert wird: "Je heller die Einzelnen, desto erhellter das Ganze." Statt auf das Gute im einzelnen Menschen zu setzen, sei es wichtiger, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu ändern, so Neckel, und das sei Aufgabe der Regierungen: "Verwandelt sich Klimaschutz in eine eigenverantwortliche Aufgabe der Person, wird er von der öffentlichen in die private Sphäre verschoben. Hier aber, im privaten Bereich, unterliegen die Bemühungen um eine ökologische Lebensführung einem selbstinduzierten Scheitern."

Felix Ekardt von der Leipziger Forschungsstelle Nachhaltigkeit hatte im Dezember in der ZEIT geschrieben: "Wir wissen aus der Verhaltensforschung, dass Faktenwissen und Werthaltungen das menschliche Verhalten nur sehr begrenzt beeinflussen. Eigennützige Wünsche nach einem bequemen, angenehmen, üppigen Leben mit vielen Reisen, großen Wohnungen und täglichen Autofahrten auch in Städten sind oft stärker und drücken zugleich unsere eher unbewusste Vorstellung von Normalität aus." Der Experte kritisierte die "ewige Neigung zu Ausreden", die für das Klima fatal seien und sprach von einer "irrealen Denkweise", die beharrlich andere verantwortlich mache: "Denn das Zeigen allein auf Einzelne weckt ein Sündenbock-Denken und damit das Schlechteste im Menschen."