Neben Michelangelo: Cecily Brown in der Pinakothek der Moderne

Ihre Bilder an der Seite Michelangelos: Die zeitgenössische, britische Künstlerin Cecily Brown findet das selbst fast ein wenig verwegen: "Unglaublich, wenn mein junges Künstler-Ich das sehen könnte, würde sie es wohl kaum begreifen. Es ist natürlich ein großer Nervenkitzel, meine Bilder im selben Raum mit einem der ganz großen Meister zu sehen. Gleichzeitig ist es mir aber fast peinlich und gibt mir ein Gefühl, dass ich das nicht wert bin."

Bei allem Understatement kommt die Nachbarschaft allerdings nicht von ungefähr. Brown ist eine klassisch ausgebildete Malerin, besuchte die renommierte Londoner Slade School of Fine Art und gehört nicht nur zu den höchstgehandelten, sondern auch begabtesten Künstlerinnen der Gegenwart. Insofern sei es nur folgerichtig, dass Michelangelos kleine Oberkörperstudie jetzt zwischen zwei bunten Großformaten Browns hänge, meint Kurator Michael Hering: "Das war ein langer Weg dahin, weil, natürlich kann man sich mit so jemandem nicht messen, aber das ist auch nicht die Frage. Es ist kein Wettbewerb, sondern etwas Dialogisches."

Dialog mit den großen Meistern

Immer wieder greift Brown in ihren Gemälden Techniken, Motive und Themen der großen Meister auf und verwandelt diese in expressiv-abstrakte Farborgien. Sie verbindet dabei das colorito mit dem disegno, wie man in Bezug auf die Renaissance sagen würde. Also den Farbausdruck mit der zeichnerischen Qualität.

Michelangelos Torso meinen wir bei Brown immer wieder zu erkennen, in abgewandelter Form. Andere Gemälde beziehen sich auf das "Frühstück im Grünen" von Manet oder auf die "Badenden" von Cezanne, die Brown in einer neuen Werkgruppe kurzerhand in den Englischen Garten von München versetzt: "Es hat heute ja fast schon etwas Lächerliches Badende zu malen. Denn wo sieht man noch Nackte in einem Park oder an einem See? Ein Freund, der in München war, machte mich dann auf den Englischen Garten aufmerksam und sagte: 'Dort gibt es das noch. Nudisten.' Das war eine Entdeckung. Und es ist ja auch etwas sehr Deutsches."