Nawareum in Straubing: Ein Museum im Stangenwald

Wie im Wald fühlt man sich draußen vor dem Nawareum – und das ist auch Absicht so: Rund um den Eingang und entlang der Fassade an der Südseite stehen rund 100 Baumstämme aus Lärchenholz, 11,50 Meter hoch, von Hand entrindet und in ihrer Oberfläche naturbelassen. Manche dicker, manche dünner. Manche gerade ausgerichtet, manche leicht schief. Thomas Eckert vom Regensburger Büro Dömges Architekten empfand zusammen mit seinem Team die Idee dieser fast schon skulpturalen Außengestaltung mit Holz, einem nachwachsenden Rohstoff, für ein Nachhaltigkeitsmuseum als wichtig und richtig. "Bevor man in dieses Gebäude eintritt, war hier die Idee der Lichtung", sagt Thomas Eckert.

Zum Artikel: Neues Museum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing

Lärchenstämme symbolisieren Baumallee

Die unregelmäßig in die Tiefe gestaffelten Lärchenstämme rund um den Vorplatz tragen die auskragende Dachkonstruktion und symbolisieren entlang der mit Waldmotiven bedruckten Glaselemente in der Stahlfassade eine Baumallee. Schade nur, dass jeder Stamm über dem Boden in einer ziemlich unsinnlichen Metallhülse sitzt, findet auch Architekt Thomas Eckert: "Das ist bautechnisch bedingt. Man muss eigentlich diese 25 Zentimeter Spritzschutz einhalten. Das sieht so ein bisschen komisch aus."