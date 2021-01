Gender Trouble mit Christoph Türcke: Alles nur Schöpfungswahn?

In den USA halten sich bereits etwa 150.000 Dreizehn- bis Siebzehnjährige für transgender. Sie schreiben, das Phänomen sei "internetverstärkt". Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang die sozialen Medien? Wäre ein so sprunghafter Anstieg von Geschlechtsumwandlungswilligen, von Gender-Kliniken, in denen diese Operationen durchgeführt werden, ohne Facebook, Twitter, Instagram denkbar?

Sie treiben das natürlich voran. Aber auf keinen Fall sind sie die Ursache. Wenn sich diese Dinge durch social media ungeheuerlich verbreiten, wenn das sogenannte Unbehagen am eigenen Geschlecht, die Gender-Dysphorie, wie man das jetzt nennt, so um sich greift, dann sind die sozialen Medien natürlich Unbehagensbeschleuniger, keine Frage. Aber sie sind nicht die Ursache, es muss ja ein solches Unbehagen da sein.

Und dafür sind die Sozialen Medien nur eine Oberfläche. Natürlich ist die gesamte Medialität mit in Betracht zu ziehen, also die ungeheure Verflüchtigung, die Unstetigkeit, die Beschleunigung, die unser Leben durchdringt, seit wir die Massenmedien haben. Und in dem Zusammenhang der Unstetigkeit bekommt dieses "Sentio ergo sum", dieses "Ich spüre oder ich fühle, also bin ich" noch eine andere Dimension.

Den drastisch steigenden Bedarf oder den Wunsch nach Geschlechtsumwandlung muss man auch als Spielart der body modification sehen. Ich will damit nicht einfach den Wunsch nach einem anderen Geschlecht verfemen. Leute, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich in ein anderes Geschlecht haben umwandeln lassen, und zwar aufgrund eines ganz tief sitzenden Bedürfnisses, das sind Pioniere gewesen. Das sind Menschen mit Zivilcourage gewesen, die sich gegen alle möglichen Verfemungen durchgesetzt haben und gezeigt haben: Wir sind keine Monster und wir sind nicht Wesen, die man irgendwie ausschließen und ächten darf.

Das ist qualitativ aber etwas anderes als dieses neue Bedürfnis oder Schein-Bedürfnis nach Umwandlung. Also jenes Unbehagen, das man hat, wenn man in der Pubertät ist und sich fragt: Will ich das sein, was ich da jetzt werde, Mann oder Frau? Wenn ich damit nicht klar komme und ohnehin Pubertätskrisen erlebe, bietet sich hier eine Erklärung, ein Ausweg an: Ja, ich muss ins andere Geschlecht.

Außer Acht gelassen wird dabei, dass ich damit reihenweise Menschen unglücklich machen kann. Die Geschlechtsumwandlung ist, wenn überhaupt, nur sehr schwer wieder rückgängig zu machen. Und die Vorsilbe "trans" bekommt selber so eine metaphysische Aura. Transzendentalität scheint sich darin zu konkretisieren – so etwas wie ein neuer metaphysischer Magnetismus. Aber der ist uralt.

Innerhalb der Queer-Bewegung werden Sie sich nicht viele Freunde machen mit Ihrem Hinweis darauf, dass Reichsbürger in ihrer selbsterfundenen Identität "strukturell verblüffend ähnlich argumentieren wie diejenigen, die die ihnen bei Geburt 'zugewiesene' Geschlechtsidentität durch eine lediglich empfundene ersetzen".

Das klingt nach Hufeisentheorie. Zwei Extreme – deutschtümelnde Reaktionäre und Transsexuelle –, die einander eigentlich hassen, treffen oder berühren sich an einem unvermuteten Punkt?

Ich setze die ja nicht gleich, sondern ich nenne einen einzigen Vergleichspunkt. Das ist ohnehin eine Unsitte im Deutschen, zu sagen, das und das könne man gar nicht vergleichen. Wer das sagt, hat schon verglichen und hat herausgefunden, dass die beiden verglichenen Sachen nicht gleichwertig sind.

Hier geht es darum, dass sie natürlich nicht gleichwertig sind, sondern diametral verschiedene politische und kulturelle und soziale Positionen vertreten. Aber es gibt einen Vergleichspunkt, und er schien mir deswegen interessant, weil die Positionen ansonsten so verschieden sind. Der Vergleichspunkt besteht in einer Obsession, die sich in dem Satz zusammenfassen lässt: Mir sind meine Lebensumstände zugewiesen worden.

Den einen ist das Geschlecht zugewiesen worden wie so ein Platz im Restaurant. Wenn einem der nicht gefällt, muss man sich bemühen, einen anderen Tisch zu bekommen. Den anderen ist ihre staatsbürgerliche Identität zugewiesen worden von einer Bundesrepublik Deutschland, die sie für inexistent halten. Kurzum: Damit wollte ich nur zeigen, wie weit der Konstruktivismus in völlig heterogenen politischen und kulturellen Lagern verbreitet ist.

Christoph Türckes Buch “Natur und Gender. Kritik eines Machbarkeitswahns” ist bei C.H. Beck erschienen und kostet 22 Euro.