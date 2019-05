"Wir sind anders dreckig": Natalie Spinell über "Servus Baby"

Christoph Leibold: Sie werden ausgezeichnet als Regisseurin und Co-Drehbuchautorin der BR-Fernsehserie "Servus Baby". Für alle, die das bisher sträflicherweise verpasst haben: Wie würden Sie die Serie selber kurz beschreiben?

Natalie Spinell: Ich würde sagen, es ist eine Serie über Singles, die keine Singles mehr sein wollen.

Single-Frauen vor allem.

Ja, Single-Frauen. Aber es ist eigentlich ein Bild für alle.

Apostrophiert wird das Ganze auch als bayerische Antwort auf 'Sex and the City'. Gefällt Ihnen der Vergleich?

Überhaupt nicht. Ich sehe es gar nicht als 'Sex and the City'. Ich glaube, wir gehen in München in eine ganz andere Richtung, wir sind anders dreckig.

Ich musste an Helmut Dietls "Monaco Franze" denken. Das war zwar eine ganz andere Zeit damals, aber dieses Leben und Lieben und Anbandeln in München, das kam mir schon bekannt vor, auch wenn es bei Dietl um einen alten Stenz geht und bei Ihnen um vier junge Frauen. Ist Dietl eine Bezugsgröße oder schielen Sie doch eher ins Serien-Eldorado USA?

Ich schiele ehrlich gesagt nur auf das, was uns so passiert. Und das haben wir natürlich ein bisschen überspitzt. Aber eigentlich ist es für uns das wahre Leben in München.

Gelobt wird an der Serie, dass Sie dieses Lebensgefühl von vier Frauen um die 30 in München mit viel Herzenswärme und Humor einfangen. Sie gehören selber zu den Thirtysomethings. Fließt da also viel eigene Erfahrung ein?

Das ist ganz viel eigenes Blut, ja.

Das heißt, Sie haben immer ein Notizbuch dabei?

Ja, wenn man so will. Vielleicht habe ich eine Art Notizbuch, eine Speicherplatte im Kopf. Und wenn ich Bedarf habe, diese Geschichten zu verwenden, dann kommen die raus zum richtigen Zeitpunkt, wenn ich vor dem Drehbuch sitze und schreibe.

Und diese Überspitzung und Pointierung, wie kriegt man das hin? Wie läuft dieser Prozess ab?

Der Prozess ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich schreibe sehr aus dem Bauch heraus. Mein Co-Autor Felix Hellmann dagegen ist eher so der dramaturgisch denkende, der kopflastigere Typ im positiven Sinne. Und wir fragen uns: Was würde den Zuschauer überraschen? Womit hat der Zuschauer nicht gerechnet und was ist vielleicht das Schlimmste, das ich der Figur gerade antun kann?

Gibt es eine Aufgabenteilung zwischen Ihnen und Felix Hellmann, dass er die Männer-Perspektive ins Spiel bringt, und sie die der Frauen?

Nicht wirklich. Er hat auch eine super Frauen-Perspektive, obwohl er ein Mann ist. Aber er verteidigt natürlich schon die Männer und sagt: Moment, so läuft es nicht! Und ich verteidige natürlich die Frauen.