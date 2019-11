"Das Afrika im Kopf des Autors"

#StepOne: Die Ausstellung ist ein erster Schritt

Die Literaturwissenschaftlerin Annette Bühler-Dietrich ist eine der Expertinnen, die an der Auswahl der nun ausgestellten Texte beteiligt waren. Sandra Richter, Leiterin des Marbacher Literaturarchivs, geht das Projekt "Narrating Africa" nicht allein, sondern mit anderen Experten an – aus afrikanischen Ländern und dem europäischen Raum. Die Ausstellung ist nur ein erster Schritt, unvollständig, lückenhaft. Denn zuerst wurden vor allem die Bestände des Marbacher Archivs befragt – dazu, was die deutsche Literatur und Sprache zum Kolonialismus im afrikanischen Raum zu sagen haben.

"Dies scheint mir eine durch klimatische und andere Komplikationen bösartig gewordene Form des Parvenütums."

Das ist einer der Sätze, der prominent in der Ausstellung zu lesen ist. Veröffentlicht 1895 von Frieda von Bülow in ihrem Roman "Tropenkoller": Der Begriff – Tropenkoller – ist höchst problematisch. Sandra Richter: "Es ist ein medizinischer Begriff, der irgendeinem Kolonialbeamten attestieren kann, dass er unter einer Krankheit leidet – nämlich in den Tropen nervös geworden zu sein und sich fehlverhalten zu haben. Das ist aber entschuldbar juristisch, weil es eben eine Krankheit ist. In Frida von Bülows Roman wird deutlich, dass solch ein Tropenkoller eigentlich nur primitive Charaktere trifft, die ohnehin ihre Autorität ausleben wollten in übelster Weise. Und es ist ein großer Verdienst des Romans, diesen Kolonialbegriff entlarvt zu haben. Und das zugleich in einer Weise zu tun, die tatsächlich lesbar ist, so Sandra Richter, Leiterin des Literaturarchivs."

"Lauter pechschwarze Kerle"

Richter und ihr Team schlagen in dieser Ausstellung einige Texte zur nochmaligen Lektüre vor – Texte, die oft nur implizit oder in Halbsätzen über Kolonialismus und Postkolonialismus Auskunft geben. Fontanes Effi Briest ist ein Beispiel. Darin findet sich ein Satz, der gern übersehen wird. Innstetten, der gekränkte Ehemann, äußert plötzlich den Wunsch, nach Afrika zu gehen. Unter lauter pechschwarze Kerle, so lässt es Fontane seine Figur sagen. Dort nämlich verstünde niemand etwas von Liebe und Ehre. Und wieder ploppt sie auf, die Frage, worüber die Texte der Ausstellung wirklich erzählen – über Afrika oder über die Bilder, die von Deutschland aus auf Afrika gestülpt werden:

"Die erzählen über das Afrika im Kopf des Autors. Sie erzählen über Mentalitäten, sie erzählen über unterschiedliche Mentalitäten, über Mentalitäten von Kolonisatoren, die wie selbstverständlich dachten, dass dieses Afrika nun unsers sein soll. Diese Mentalitäten bringen Herrschaftsgesten mit sich, sie bringen rassistisches Denken mit sich. Und dieses gilt es zu reflektieren", sagt Richter.

Afrika als Projektionsraum

"Narrating Africa": Der Titel, der so vollmundig verspricht, Afrika im Ganzen zu erzählen, gibt also auch einen Vorgeschmack darauf, wie einige der hier präsentierten Autoren den Kontinent benutzen. Wer Afrika als Projektionsraum sieht, der differenziert nicht zwischen einzelnen afrikanischen Ländern und ihren Besonderheiten. Wie diese Differenzierung heute gelingen kann und von welcher Position, das lässt die Ausstellung in der Schwebe. Anders gesagt: Sie gesteht – auch in dieser Frage – die eigene Unsicherheit ein. Die historischen Texte werden nicht einfach ausgestellt, sondern jedem dieser Texte ist die Information beigefügt, wer aus dem Team ihn vorgeschlagen hat und wer diese Person ist. Was verbindet sie oder ihn mit Afrika, warum fasziniert dieses spezifische Stück Literatur, und was hat es – aus Sicht dieses Experten – über Afrika zu erzählen.

Dieses Konzept – die Problematisierung der eigenen Position, die Nüchternheit, Textlastigkeit der Ausstellung – macht es nicht leicht, diese zu begehen, auch nicht unbedingt attraktiv. Aber es kann doch ein erster Schritt sein, um sich hineinzubegeben in ein Feld, das dieses deutsche Literaturarchiv bisher kaum betreten hat. Ein erstes Bekenntnis, dass diese Institution nicht schweigen darf zu Fragen des Kolonialismus und Postkolonialismus, die sich eben nicht nur im Kunstbetrieb stellen.