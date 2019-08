Wer ist aus Ihrer Sicht unterm Strich wirkungsvoller gewesen, der Feldherr Napoleon oder der Gesellschaftsreformer Napoleon?

Wenn man betrachtet, was geblieben und was verschwunden ist, muss man sich eindeutig für den Reformer entscheiden. Napoleon selbst hat das übrigens gesehen, er hat gesagt, der Code civil – das Bürgerliche Gesetzbuch, das unter seiner Federführung geschaffen wurde – überstrahle alle seine Siege, selbst die Sonne von Austerlitz. Napoleon führt die Präfekten ein, gründet die Bank von Frankreich, schafft eine neue Währung, reformiert das Justizwesen, reformiert das Bildungssystem. Der Code civil wird von den französischen Armeen genauso nach Europa hinein transportiert wie die französische Verfassung, die Religionsfreiheit, die Gewerbefreiheit, all die Errungenschaften der Revolution. Und das ist einer der großen Widersprüche des napoleonischen Wirkens: Napoleon unterdrückt die Freiheit als Feldherr, aber er ist auch der größte Exporteur von Freiheitsrechten.

Man nimmt ihn ja auch gerne als den, der die französische Revolution beendet …

Die Revolution ist spätestens 1799 erledigt, sie hat sich diskreditiert. Einmal durch die Terrorherrschaft, zum anderen durch Korruption und Unfähigkeit der nachfolgenden Regierungen. Gleichzeitig ist Frankreich von einem schlimmen Bürgerkrieg heimgesucht und es wird bedroht von den alten Mächten an den Grenzen. Es ist wirklich eine Ausnahmesituation, und in dieser Situation wird Napoleon – er muss sich da gar nicht so sehr in den Vordergrund schieben – von wichtigen Revolutionären geworben als Diktator auf Zeit. Mit dem Auftrag, den Bürgerkrieg zu beenden und eine Wiederkehr der Bourbonen zu verhindern.

Persönliche Frage: Was hat Sie an Napoleon so gereizt, dass Sie sich an eine Biografie gemacht haben, die zum Schluss über 600 Seiten lang geworden ist?

Schauen Sie sich die Vergleichsgrößen in der Geschichte an, Alexander den Großen, Friedrich den Großen, Cäsar: Die werden alle als Könige oder Königssöhne geboren. Napoleon kommt aus dem Nichts. Sein Scheitern ist so grandios wie sein Aufstieg. Er ist in gewisser Weise rückwärtsgewandt und stagnierend in seinem Denken, und auf der anderen Seite ist er vollkommen vorurteilsfrei und ein Modernisierer der Extraklasse.

