"Namen von Henkern und Sadisten": Russland benennt Straßen um

In diesem Jahr wurde Wolgograd vorzeitig "umbenannt". Zwei Tage früher als üblich installierte die Stadtverwaltung die "Stalingrad"-Ortseingangsschilder. Mit dem alten, symbolträchtigen Namen der Stadt wird seit 2013 normalerweise nur zu besonderen Anlässen "in Erinnerung an die heldenhafte Vergangenheit" für jeweils 24 Stunden Propaganda gemacht. Doch am 2. Februar jährt sich zum 80. Mal der Sieg der Roten Armee über Hitlers Truppen im Kessel von Stalingrad, außerdem wird der russische Präsident Wladimir Putin zur Gedenkveranstaltung erwartet, da wollten die örtlichen Verantwortlichen mit der traditionellen Umbenennung auf Zeit in ihrer Stadt wohl nicht zögern. Zu den weiteren Feiertagen, an denen sich Wolgograd auf seine Geschichte besinnt, gehören u.a. der 9. Mai ("Tag des Sieges"), der 23. August (Bombardierung der Stadt) und der 9. Dezember ("Tag der Helden").

Kreml bestätigt Umbenennung nicht

Üblicherweise fotografieren vaterländische Touristen das historische Ortsschild, in diesem Jahr werden sie zum runden Jahrestag weitere Motive vorfinden: Das berühmte Kolossal-Denkmal der "Mutter Heimat" auf dem Mamajew-Hügel wird im Rahmen einer großen "Lightshow" blutrot angestrahlt. Allerdings werde Putin bei seinem angekündigten Auftritt Wolgograd keineswegs dauerhaft seinen alten Namen zurückgeben, wie es in sozialen Netzwerken zu lesen war, so Kremlsprecher Dmitri Peskow: "Das kann ich nicht bestätigen." Es gebe in der Regierung auch "keine Diskussion" darüber, so Peskow vor wenigen Tagen.

Neuester Anlass für die Spekulation war neben dem Jahrestag der Schlacht eine Äußerung des früheren Kurzzeit-Ministerpräsidenten Sergei Stepaschin (70). Er hatte bei einer Podiumsdiskussion darauf verwiesen, dass es in Paris eine U-Bahn-Station namens "Stalingrad" gibt und den Diktator Josef Stalin als "vielschichtige Person" bezeichnet. Es sei falsch, in Russland kein "Stalingrad" zu haben. Diesen Namen trug das heutige Wolgograd mit rund einer Million Einwohnern übrigens nur von 1925 bis 1961, davor hieß der Ort Zarizyn.

"Wolgograd ist ein neutraler Name"

Vor allem die Kommunisten sind sehr daran interessiert, Wolgograd dauerhaft umzubenennen und Stalin wieder in Ehren zu halten. Ihr Argument: die "meisten Russen" würden die "Taten des Machthabers gutheißen". Dagegen zeigen sich viele Einwohner und sogar Veteranen reserviert, was das Anknüpfen an die Vergangenheit betrifft: "Nein, es besteht keine Notwendigkeit, die Stadt umzubenennen", wird der 93-jährige Mikhail Zasypkin von der kremlnahen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert: "Wolgograd ist ein neutraler Name, der uns am Herzen liegt. Er ist unpolitisch, mit der Wolga verbunden. Es gibt viele Städte an der Wolga, aber nur eine Stadt mit ihrem Namen, das ist eine große Ehre für die Einwohner von Wolgograd."

Der Kreml ist nicht sonderlich interessiert an einer Wiederbelebung sowjetischer Traditionen. Putin beruft sich lieber auf Zar Peter den Großen. Deshalb wurde zum Beispiel auch in Moskau die U-Bahn-Station umbenannt, die den Namen von Pjotr Woikow trug, der das Erschießungskommando leitete, das die letzte Zarenfamilie exekutierte. Der Bolschewik Woikow war später selbst das Opfer eines Attentäters geworden. In den vom Kreml gesteuerten Medien heißt es, bei Umbenennungen sei die "Meinung der Gesellschaft" ausschlaggebend. Propagandisten verwiesen darauf, dass es Russen gebe, die "Stalin die tatsächlich geschehenen Repressionen" nicht verzeihen könnten.

Besonders bizarr ist die Wortmeldung eines nationalistischen Bloggers, eine Umbenennung in Stalingrad könne der Westen als "Einladung" verstehen, abermals bis zur Wolga vorzurücken: "Ist dieser Preis nicht zu hoch, um uns aufzumuntern?" Im Übrigen bleibe eine bloße Namensänderung eine "schlecht getarnte Imitation", solange nicht auch wieder die "russische Sieges-Ideologie" samt "Militarisierung der Gesellschaft" eingeführt würden.