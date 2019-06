Showdown in der SPD. Nach dem Wahldebakel der Partei bei der Europawahl wollte Andrea Nahles ihre Fraktion vorzeitig über ihr Schicksal abstimmen lassen. Nach heftigen Attacken hat sie es jetzt selbst in die Hand genommen und ist raus. Andrea Nahles wird von allen Ämtern zurücktreten, verzichtet auf Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz und wird wohl auch ihr Bundestagsmandat niederlegen. Vor den Trümmern steht nun ja nicht nur die SPD, sondern eigentlich die ganze Republik als Wahlvolk. Die Politologin Helga Lukoschat ist Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft.

Die SPD zerlegt sich, die kämpferische Andrea Nahles gibt auf. Wie bewerten Sie denn diesen Rücktritt, welches Zeichen wird da gesetzt?

Helga Lukoschat: Ich glaube, es ist ein ganz dramatisches Zeichen, was sich in diesem Lande tut, was sich politisch bewegt. Es ist auch ein Signal dafür, dass sich in den Parteien, in der SPD - vor allem aber auch in der CDU - einiges bewegen muss. Und ich finde es so spannend, dass wir ja durchaus jetzt in dieser Zeitenwende auch Frauen an der Spitze haben. Sowohl bei der SPD - oder demnächst hatten - als auch bei der CDU. Das zeigt zwar einerseits, dass die Frauen tatsächlich auch an die Macht kommen, allerdings in sehr prekären, in sehr schwierigen Situationen. Gerade bei Andrea Nahles ist das überdeutlich. Und dass die politische Kultur ganz stark immer noch von diesen alten männlichen Ritualen geprägt ist. Und ich glaube die große Herausforderung wird sein, dass die Parteien zu einem Stil finden, der für viel mehr Menschen wieder attraktiv ist, dass sie sich in den Parteien engagieren. Wie anders soll eine Erneuerung sonst passieren?

Es fallen ja so gewisse rhetorische Grobheiten auf. Der SPD-Abgeordnete in Bayern, Florian Post, hat im Vorfeld gesagt: Über Gabriel als Parteivorsitzender habe man sich geärgert, aber nie geschämt. Es scheint mir so, als messe man da mit zweierlei Maß, nach dem Klischee: Der Mann ist umstritten, aber die Frau ist peinlich.

Dass Männer und Frauen der Politik sehr unterschiedlich betrachtet werden, das wissen wir in der Tat schon lange. Das kann man an ganz vielen Beispielen nachzeichnen. Dass natürlich auch das, was in der Gesellschaft an Bildern über Frauen und Männer stereotyp immer noch existiert, auch auf die Politik projiziert wird, das ist glaube ich leider immer noch unstrittig. Diese Spitzenpolitikerinnen stehen ja vor einer Riesenherausforderung: Sie sind ja oft die Allererste in diesem Amt, bei Andrea Nahles frappierend: Seit 150 Jahren die erste weibliche Vorsitzende!