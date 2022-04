Naharin/Clug/Montero: Ballett-Tauchkurs mit Gaga

Goyo Montero hätte bei der Konzeption seines Stücks "Narrenschiff" nie daran gedacht, dass seine eindrückliche Choreographie durch den Ukraine-Krieg derart an Aktualität gewinnen würde. Mit dem Tanzabend "Naharin/Clug/Montero" setzt der Ballettchef nun eine Tradition seiner nun schon 14 Jahre dauernden Amtszeit in Nürnberg fort: Er holt Stücke von international bedeutsamen Choreographen nach Nürnberg, fügt ein eigenes hinzu und ermöglicht seinem Ensemble dadurch ganz neue Einblicke in bisher fremde Tanzsprachen.

Tauchkurs gibt Idee zu neuem Stück

Nach dem Narrenschiff will Montero wieder puren Tanz, Körperlichkeit und die Ausdruckskraft seiner Tänzerinnen und Tänzer in den Mittelpunkt stellen. Für seinen Beitrag "Submerge" bedient sich der Spanier dabei erstmals an einem autobiographischen Stoff. Montero liebt es, die Stärken und Schwächen des Individuums zu thematisieren und so stellt er dieses Mal seine eigene Angst vor dem Tauchen in den Mittelpunkt und wie er sie durch einen Tauchkurs besiegen konnte. "Für mich ist es schwierig, loszulassen. Und Tauchen hat etwas Meditatives", erzählt der Nürnberger Ballett-Chef. "Ich habe es sofort geliebt, hatte aber auch Angst, ob ich das schaffen kann." Auf der Bühne baden seine Tänzerinnen und Tänzer anfangs in Licht, springen dann in imaginäres Wasser. Das Gefühl von Schwerelosigkeit unter Wasser, ohne Wasser auf der Bühne, verlangt seinem Ensembles alles ab. Sprünge und Hebefiguren müssen noch höher und spezieller sein. Seine Company wiegt und biegt sich ohne Unterlass zur eigens komponierten Musik von Owen Belton.

"Gaga"-Tanzen mit Spiegel-Verbot

Mit Ohad Naharins Werk "Secus" kommt nicht nur eine neue Choreographie nach Nürnberg, sondern auch eine ganz eigene Tanzsprache. Naharin, der künstlerische Leiter der Batsheva Dance Company in Israel, entwickelte mit "Gaga" ein neues Bewegungsvokabular, durch das Ballett-Tänzer ihre eigene Körperlichkeit neu entdecken und ausdrücken sollen. Beim Training zählt nur das eigene Gefühl, Spiegel waren deshalb auch in den Nürnberger Proberäumen tabu. Seine Choreografie "Secus" tourt schon seit 2005 um die Welt und wird von jedem Ensemble neu belebt. Auch die Nürnberger Company erschuf ein eigenes Segment in dem Stück. Getrieben von pulsierender Musik ist "Secus" eine wilde, animalische Bewegungsstudie, eine Art vertanztes Wimmelbild mit atemberaubend schneller Choreographie.

Hand-Arbeit zu Jazz-Musik

Edward Clugs "Handman" macht den Tanzabend in Nürnberg komplett und verlangt dem Ensemble von Goyo Montero einiges ab. Die Choreographie Clugs, Ballettchef des slowenischen Nationaltheaters in Maribor, frönt der Hand und all ihrer Ausdrucksmöglichkeiten. Dabei müssen sich die Tänzer in eine Art Körperpuzzle zerlegen, jedes Körperteil hat seine eigenen Abläufe, die sich im Bruchteil von Sekunden verändern können – immer im Einklang mit dem, was die Jazz-Musik des Stücks vorgibt. Die Arbeit an dem Stück war auch für Goyo Montero eine neue Erfahrung: "Es ist ein bisschen mechanisch, sehr präzise und hochmusikalisch, aber mit einer anderen Musikalität als die, mit der ich choreographiere." Montero wollte Clug schon lange nach Nürnberg einladen. "Eduard ist einer der gefragtesten Choreographen. Wir wollten ihn schon vor der Pandemie haben, aber jetzt sind ja wieder fast normale Zeiten und jetzt hat es geklappt." Clug wird bei der Premiere des neuen Tanzabends "Naharin/Clug/Montero" am Samstag im Nürnberger Staatstheater persönlich anwesend sein.