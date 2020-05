"Im Glasberg" - Nadja Küchenmeister und ihre neuen Gedichte

Wie das Mädchen im Märchen der Gebrüder Grimm hat sich auch Nadja Küchenmeister - geboren 1981 in Berlin - auf eine Suche begeben. Ihre neuen Gedichte erzählen davon, nehmen etwa die Geschichte der eigenen Familie in den Blick, ebenso Begegnungen mit Menschen, Landschaften, Städte, Lektüren und geschriebene Briefe. Eine intensive und gleichzeitig beeindruckende Suche.

Niels Beintker hat mit Nadja Küchenmeister gesprochen.

Niels Beintker: Der Titel des Gedichtbandes und das gleichnamige Gedicht "im glasberg" spielen an auf das Märchen "Die sieben Raben", zu finden in der großen Sammlung von Jakob und Wilhelm Grimm. Es erzählt von einem Mädchen, das seine sieben Brüder – allesamt nach einem Fluch des Vaters in Raben verwandelt – erlösen will und schließlich auch kann, nach einem Besuch in eben jenem Glasberg. Wer Ihre Gedichte und das Märchen aufmerksam liest, kann entdecken, dass es viele Bezüge gibt. Was fasziniert Sie gerade an diesem Märchen?

Nadja Küchenmeister: "Die sieben Raben" ist eines der Märchen der Gebrüder Grimm, das sich erst relativ spät kennengelernt habe. Zwar eignet allen Märchen etwas Gleichnishaftes. Aber in diesem Fall hat mich die Suche des Mädchens ganz besonders angerührt: das Mädchen auf der Suche nach den Brüdern, das Mädchen, das Sonne und Mond befragt, die Sterne befragt, dann am Ende auch fündig wird.

Was aber am Ende wirklich gefunden wird - ob es einfach nur um die Brüder des Mädchens geht oder vielleicht auch noch um einen anderen Kern -, das war faszinierend, einerseits. Und andererseits ist in meinem Gedicht aus der Suche nach den Geschwistern auch die Suche nach dem eigenen Ich geworden - und die Suche nach dem geliebten Menschen. Und so habe ich versucht, zumindest etwas aus dem Märchen zu überführen, in mein Gedicht, aber dann doch eine andere Suche zu knüpfen.

Ihre Gedichte eröffnen immer wieder den Blick zurück, in die Vergangenheit, in die Geschichte einer Familie, in die Tiefe der Zeit. Ebenso erzählen sie von der Welt, etwa von der Galatabrücke, und von fernen Himmelskörpern – Sonne, Mond und Sterne kommen ja auch im Märchen von den sieben Brüdern vor. Erinnerung ist bei all dem ein wichtiges Thema. Inwiefern wird das Gedicht immer wieder zu einer physischen Erkundung, zum imaginären Gang in die Erinnerung, in die Topographie?

Im Gedicht kann man konkret erinnern. Indem man sich darauf verlässt, ganz kleine Details mitunter nur anzuschauen, indem man etwas zum Schwingen bringt, ohne es auserzählen zu müssen. Das Interessante an der Erinnerung ist ja, dass sie zweifach funktioniert. Einerseits können wir Erinnerungen nahezu bestellen. Wir haben abgelegte Erinnerungen, auf die wir immer wieder zurückgreifen. Und andererseits stellt sich Erinnerung auch ein, häufig im Halbschlaf, in somnambulen Zuständen.

Und diese Erinnerungen, diese sinnlichen Erfahrungen, werden bei mir häufig zu einem Gedicht. Weil sich das dann mit Melodien mischt, weil sich das mit Gerüchen, mit Tönen verbindet. Und mir scheint, dass das Gedicht am ehesten Erinnerungen abbilden kann, weil Erinnerung eigentlich nicht konstant abläuft, sondern aufploppt, wie eine ganz kurze Melodie, und dann wieder absinkt. Und deshalb kommt, glaube ich, einem Gedicht da eine Besonderheit zu.