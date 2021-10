Nacktes, Neues: Newton - eine provokante Fotoschau in Berlin

Newton fotografiert den Bling vor Beton, manchmal ist es die eigene Garage des Autoliebhabers in seiner Residenz in Monaco. Dann legt er die Modells auf LKW oder Eisenroste. Er inszeniert die sündhaft teure Haute Couture in Szenen aus Thrillern und kalkuliert damit, dass die vertrauten Bilder Gänsehaut verursachen.

Bankraub mit Prada-Täschchen

Da sieht man die Beine einer Frau, die auf dem Boden liegt, offenbar eine Bankräuberin, auf der Flucht erschossen. In der Mitte des Bildes quellen Geldbündel aus einer Krokodilledertasche von Prada. Und dann wird es doch noch einmal richtig beklemmend. Am Ufer des Berliner Schlachtensees trifft sich ein Paar. Ein Mann im langen Ledermantel kommt dazu, sein Schäferhund schaut in die Kamera. Das Foto stammt aus dem Jahr 1979 und es ist, als hätte der Nationalsozialismus in Berlin überwintert.

"Newton wurde für die ganze Bildstrecke für die deutsche Vogue beauftragt, an den Orten zu fotografieren, die er aus seiner Kindheit noch kennt", erzählt Harder. "Und dieses Bild von dem Mann mit dem langen Ledermantel ist eine Reminiszenz an die Bilder seiner Jugend. Er hat in seiner Autobiografie darüber gesprochen, dass er von seinem Fenster die Kommunisten und die Faschisten auf der Straße sich hat prügeln sehen. Und diese Auseinandersetzung, die hat ihn begleitet."

Der Schatten huscht schnell vorüber. Allerdings wirkt das selbstvergessene Schwelgen der Hochglanzmagazine in Überfluss und Verschwendung heute etwas altmodisch und vulgär. Helmut Newtons Schabernack aber macht Spaß. Er dosiert die Provokation so fein, dass die Eleganz erhalten bleibt.

Helmut Newton. Legacy - bis 22. Mai 2022 im Museum für Fotografie Berlin