Nackter Tabubruch - Anna Dorothea Therbusch in Berlin

Es war ein Tabubruch, als Anna Dorothea Therbusch 1767 im Pariser Salon ihr Gemälde "Jupiter und Antiope" ausstellen wollte. Das Bild zeigt den Göttervater in Gestalt eines Faun, wie er hinter dem Felsen versteckt die nackte Nymphe beobachtet. Nicht das Motiv wurde als anrüchig empfunden, das hatten Künstler schon vorher gemalt. Dass aber eine Frau einen nackten Körper darstellt, das ging dem Auswahlgremium des Pariser Salon doch zu weit, sagt Nuria Jetter, die Kuratorin der Ausstellung: "Es war ja für Künstlerinnen verpönt, den nackten menschlichen Körper zu studieren und auch zu zeichnen. Und das war immer ein Hauptargument dafür, dass man Künstlerinnen von den Akademien ausgeschlossen hat."

Der französische Kunstschriftsteller Denis Diderot bewunderte allerdings den Mut der Malerin und saß ihr für ein Brustbild Modell: "Und was Diderot berichtet, dass sie gesagt hat, er möge doch seinen Kragen etwas weiter öffnen und dass er dann eben hinter einen Vorhang gegangen sei und sich komplett entkleidet habe, damit sie eben auch die Gelegenheit habe, ordentlich mal Aktstudien zu betreiben, und dass sie das dann auch getan hat."

Karriere mit Vierzig

Anna Dorothea Therbusch arbeitete schon als professionelle Künstlerin, ehe sie nach Paris kam. Sie hatte bei ihrem Vater Georg Lisiewski gelernt, dem Maler am Hof des preußischen Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. Nach ihrer Heirat mit einem Gastwirt und der Geburt ihrer Kinder, nahm sie ihre Karriere erst mit vierzig Jahren auf. 1760 kam sie nach Stuttgart, wo sie die Supraporten des Spiegelsaals im Neuen Schloss gestaltete. Zwei Jahre später wurde sie Hofmalerin bei Kurfürst Carl Theodor in Mannheim. Aber sie wollte nicht nur Porträts malen – sie wollte die Themen behandeln, die den Männern vorbehalten waren, die prestigeträchtigen Historienbilder. Und sie wollte in der legendären Académie Royale de Peinture et Sculpture aufgenommen werden. Diese hatte damals schon eine Frauenquote. Sie akzeptierte vier weibliche und siebzig männliche Mitglieder. Für Dagmar Hirschfelder, die neue Direktorin der Berliner Gemäldegalerie, zeigen sich am Beispiel von Anna Dorothea Therbusch die Widerstände, mit denen Künstlerinnen zu rechnen hatten: "Was man gerade sehen muss bei Therbusch ist, dass hier mit zweierlei Maß in der Kunstkritik gemessen wird. Was für einen männlichen Künstler als völlig akzeptiert gilt, das ist für eine Künstlerin dann eben nicht möglich und wird als unsittlich bezeichnet. Das ist einfach das Ideal von Weiblichkeit, das an die Künstlerin herangelegt wird."

Meisterin des Rosatons

In der Berliner Gemäldegalerie ist jetzt eine spätere Version von "Jupiter und Antiope" zu sehen, in der die Rottöne besonders auffallen. Therbusch hielt Rosa bei der Darstellung der Haut für besonders geeignet, sagt die Kuratorin Nuria Jetter, und erklärt das vor dem Porträt eines Bildhauers von 1775: "Man sieht diese Lebendigkeit in dem Gesicht, man sieht, wie der Gesichtsausdruck sehr stark ist. Der Künstler schaut die Betrachter direkt an. Man sieht noch ein bisschen die blaue Ader auf der Schläfe. Dann hat diese Hautdarstellung so eine leuchtende Qualität, eine gewisse Tiefe, und dann sieht man auf den Wangen aber auch wieder diesen Rosaton. Therbusch ist eben auch bekannt für dieses Therbusch-Rosa."