Nackt zwischen Scherben: "All The Good" bei der Ruhrtriennale

Was für eine Karriere, was für ein Leben: Der Mann war tatsächlich israelischer Elitesoldat, tötete in geheimen Missionen im Libanon Hisbollah-Aktivisten, wurde durch Schüsse in die Beine verletzt, quittierte den Dienst, studierte trotz seiner lädierten Knochen Ballett und ging als professioneller Tänzer nach Deutschland. Und da liegt dieser Elik Niv nun splitternackt in der Maschinenhalle von Gladbeck-Zweckel, einem Industriedenkmal, und spielt sich selbst, wie er sich in eine belgische Frau verliebt und deren israelkritische Künstler-Familie total durcheinander bringt.

Hund mit durchtrennten Stimmbändern

Elf Menschen habe er getötet, so Elik Niv, und jeder Leiche ein Ohr abgeschnitten, so, wie es üblich war und sozusagen als genetischer Beweis dafür, dass die jeweilige Mission erfolgreich war. Ein Hund war immer dabei, mit durchtrennten Stimmbändern, als stummer Warnmelder, weil die Tiere einen Kilometer weit hören können. Und Sprengstoff haben sie getragen, als Selbstzerstörungs-Roboter in unwegsamem Gelände. Stimmt das wirklich? Die Zuschauer rätseln, die Lebensgeschichte ist jedenfalls authentisch, die blutigen Anekdoten vielleicht nicht, das allgemeine Befremden darüber natürlich volle Absicht.