Nackt gegen die Gewalt: Wie eine junge Frau zur Ikone wird

Sie sei oft nackt, sagt Jen lakonisch in einem Gespräch mit den Hosts des Podcasts "The Unrefined Sophisticates". Der Ausdruck ihrer Nacktheit in der Protestnacht in Portland, Oregon ist so stark, dass die Sexarbeiterin Jen weltweit "Naked Athena" genannt wird, nackte Athene, nach der Göttin des Kampfes und der Weisheit. Das Foto der jungen, nackten Frau – sie trägt nur eine schwarze Strickmütze und Maske – , die auf dem Asphalt mit geöffneten Armen und gespreizten Beinen vor einer Reihe hochgerüsteter Spezialkräfte sitzt, hatte schon im Moment seines Erscheinens ikonografischen Charakter.

Die militarisierte Macht und das nackte Leben stehen sich hier direkt gegenüber, so dass der Schnittpunkt von Herrschaft und Subjekt anschaulich wird. Aber nicht nur das: Der entblößte weibliche Körper entwaffnet in seiner ganzen Unmittelbarkeit und Friedfertigkeit alle Wehrhaftigkeit der Staatsgewalt und durchbricht die demonstrative Undurchdringlichkeit der in Reih und Glied stehenden Bundespolizei. Die Männer behaupten ihren Standort und ihren Standpunkt als Krieger: Naked Athena sitzt in einer Yogahaltung und zeigt offen ihre Scham. Und zwar ausschließlich ihnen. Ein Urbild der Schutzlosig- und Verletzlichkeit. Aber auch ein kraftvolles Urbild der Schöpfung, wie auf Gustav Courbets berühmten Bild "Der Ursprung der Welt", das eine entblößte Scham zeigt.

Strahlende Nacktheit als Mittel der Deeskalation

In der Bildenden Kunst ist Nacktheit neben der Verherrlichung von Schönheit ein Ausdruck der Natürlichkeit, sie symbolisiert Unmittelbarkeit und gilt als Metapher für das Wahre. Die Wahrheit des Augenblicks in Gestalt der nackten Frau. Hier knüpft Jen an: "Wir sind unbewaffnet, keiner hat Waffen" demonstriert sie mit ihrer Blöße. In Portland herrscht Ausnahmezustand: Auf der einen Seite der Protest der "Black Lives Matter"-Bewegung, auf der anderen die Staatsmacht: schwer bewaffnete Bundespolizisten in Tarnfleck hinter dem Visier. Der Ausnahmezustand, so hat es einmal der Philosoph Giorgio Agamben erklärt, ist ein Niemandsland zwischen öffentlichem Recht und Leben. "Naked Athena" stiftet in diesem Niemandsland ein moralisches Provisorium.