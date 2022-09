Nachwuchspreis für Regensburger Künstlerin Kaljanac

In Regensburg wird am Abend (Fr., 16.09., 19 Uhr) die 96. Jahresschau Oberpfälzer und Niederbayerischer Künstler und Kunsthandwerker eröffnet. In der Galerie des Kunst- und Gewerbevereins Regensburg werden fast 400 Werke von rund 170 bildenden Künstlerinnen und Künstlern aus der Region gezeigt.

Drei Meter hohe Skulptur

Anlässlich der Vernissage wird auch der mit 2.500 Euro dotierte Nachwuchspreis des Kunst- und Gewerbevereins verliehen. Er geht in diesem Jahr an die Regensburger Künstlerin Johanna Kaljanac. Sie wird für ihre mehr als drei Meter hohe Skulptur "Untitled" ausgezeichnet. Das Werk wurde bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Kaljanac gewann 2021 mit der "Untitled"-Skulptur auch den anlässlich der Regensburger Nachhaltigkeitswoche ausgerufenen Kunstwettbewerb.

Die Ausstellung mit dem Siegerwerk und den übrigen Exponaten der Jahresschau läuft bis einschließlich 16. Oktober.