Nachwuchspreis "First Steps" - Erste Schritte im Filmgeschäft

Bei "First Steps" geht es ums Sichtbarmachen, um Teilhabe und vor allem um die Förderung des Film-Nachwuchses. Seit 24 Jahren wird der Preis von der Deutschen Filmakademie e.V. vergeben, zusammen mit den großen Playern der Filmindustrie: Amazon Studios, ARD, Netflix, Seven.One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA und Warner Bros. Discovery.

Federführend für die ARD unterstützt der BR in diesem Jahr die Verleihung und streamt die Veranstaltung live in der ARD Mediathek. Zu den Nominierten zählen auch zwei BR-Koproduktionen. Außerdem sind ausgezeichnete und nominierte BR-, MDR- und WDR-Koproduktionen der vergangenen First Steps Awards in der ARD Mediathek abrufbar. Das BR Fernsehen strahlt diese Filme zudem am 30. September sowie am 4. und 7. Oktober aus.

Hier finden Sie eine große Auswahl der First Steps-Filme in der ARD Mediathek.

Zum Livestream des First Steps Award geht es hier. Die Verleihung startet am Sonntagabend, 8. Oktober, um 19 Uhr.

Drei Tipps der kinokino-Redaktion:

"Alles ist gut" (BR)

ARD Mediathek: ab 1. Oktober 2023 bis 1. Oktober 2025

BR Fernsehen: Samstag, 7. Oktober 2023, 2.30 Uhr

Regie und Drehbuch: Eva Trobisch

Wenn man die Dinge nicht zum Problem macht, hat man auch keins. Mit dieser Haltung begegnet Janne (Aenne Schwarz) auch dem Umstand, dass der Schwager (Hans Löw) ihres neuen Chefs gegen ihren Willen mit ihr geschlafen hat. Sie verheimlicht den Vorfall und lässt alles erstmal seinen gewohnten Gang gehen.

Doch ihr Schweigen hat Folgen, nicht nur für die Liebe zu ihrem Freund Piet (Andreas Döhler). Nichts ist gut in "Alles ist gut": Der Film zeigt, wie die unterdrückten Gefühle von Scham und Wut allmählich Jannes Leben vergiften. Totschweigen oder aufschreien? "Alles ist gut" ist deshalb so stark, weil der Film, so wie das Leben selbst, keine einfachen Antworten gibt. Regisseurin Eva Trobisch hat junges deutsches Kino geschaffen, das eine stille Wucht entfaltet und lange nachhallt.