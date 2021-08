Nachwuchs-Musiker: Festival Junger Künstler startet in Bayreuth

Mit einem Galakonzert unter dem Titel "Picknick.Extra.Vagant" startet am Montagabend das 71. Festival Junger Künstler, das frühere Jugendfestspieltreffen in Bayreuth. Auf der Seebühne des ehemaligen Landesgartenschaugeländes tritt das Ensemble "Enigma Classica" unter der Leitung von Dirigentin Anna Handler auf.

230 Musiker beim Festival Junger Künstler

Insgesamt werden sich 230 Teilnehmende aus 20 Nationen in Bayreuth treffen, um gemeinsam zu musizieren, sich auszutauschen und ihre Fertigkeiten zu verbessern. Es sind 50 Konzerte, Aufführungen und Open-Air-Vorstellungen geplant, unter anderem in Bayreuth, im "Internationalen Jugendkulturzentrum" und in Parks der Stadt, im Kloster Speinshart, in Bischofsgrün und Heinersreuth. Einer der Höhepunkte ist laut Festivalleiterin Sissy Thammer die Uraufführung des Musiktheaters "Mythos Prometheus" mit Auszügen aus der gleichnamigen Oper von Carl Orff sowie der Komposition "Prometheus Unbound" des Hamburger Komponisten Fredrik Schwenk.

Carl Orffs Prometheus auf dem Programm

Mit dem Musiktheater spannt das Festival den Bogen zum Bayreuther Festspielhaus. Der ehemalige Leiter und Wagner-Enkel Wieland Wagner sei mit Carl Orff befreundet gewesen und habe geplant, dessen Oper Prometheus in Bayreuth aufzuführen, so Thammer. Allerdings seien diese Pläne nach Wieland Wagners Tod 1966 nicht verwirklicht worden.

Oksana Lyniv, Dirigentin mit Bezug zum Festival Junger Künstler

Auch die diesjährige Debütantin bei den Festspielen, Oksana Lyniv, die erste weibliche Dirigentin in der 145 Jahre alten Geschichte der Bayreuther Wagner-Festspiele, habe eine Verbindung zum Festival Junger Künstler. Lyniv leitete hier 2019 einen Workshop. Die Dirigentin Anna Handler, die in diesem Jahr den Dirigentenworkshop betreut, ist eine Schülerin Lynivs.

Informationen zu allen Aufführungen und Terminen gibt es hier.