Nachwuchs-Künstler stellen am Nürnberger Hauptmarkt aus

Die Eröffnungsausstellung trägt den Titel "Until Tomorrow". "Es geht hier um einen Zwischenstand", sagt Anna-Lena Rößner, Studentin an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Die Werke würden diesen Zwischenstand zeigen, weil sie für die Künstlerinnen und Künstler nur bis morgen, "Until Tomorrow", gültig sein könnten. Außerdem seien die Werke in den vergangenen Monaten, also unter besonderen Umständen entstanden. Denn die Studierenden der Akademie hätten nicht in ihren Ateliers arbeiten können.

Galerie gegenüber dem Nürnberger Rathaus

Der Ausstellungsraum auf dem Hauptmarkt mit fünf großen Fenstern befindet sich im Erdgeschoss der Industrie- und Handelskammer Mittelfranken gegenüber dem Nürnberger Rathaus. Zuvor hatte die Akademie der Bildenden Künste eine Galerie auf dem ehemaligen Industriegelände "auf AEG".

Zentrumsnähe soll für Sichtbarkeit sorgen

Die neue Galerie im Stadtzentrum soll die Arbeit der Künstlerinnen und –künstler in Nürnberg sichtbar machen. Denn das Gelände der Akademie befindet sich am Stadtrand, in der Nähe des Tiergartens. "Wir hoffen, dass wir viele Besucherinnen und Besucher erreichen werden, die vorher nicht zur Akademie gefahren sind oder auf AEG waren", sagt Ausstellungsmacherin Anna-Lena Rößner.