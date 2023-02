Nachwuchs für den Windsbacher Knabenchor – Vorsingen startet

Singen in einem weltbekannten Chor – für manches Kind ein Traum. Beim Windsbacher Knabenchor starteten 15 neue Chorknaben in dieses Schuljahr. Im Jahr davor waren es nur zehn – vor der Pandemie waren es regelmäßig mehr als 20 Neulinge. Auch dieses Jahr ist Nachwuchs also sehr gefragt und mit dem Vorsingen geht die Suche nun in die nächste Runde.

Nachwuchsprogramm "Klangfänger"

Anton Rauscher, Anton Heid und Johannes Hausmann sind drei von zahlreichen "Klangfängern", die im gleichnamigen Programm des Chors ihre Stimme schulen. Die Dritt- beziehungsweise Viertklässler sind der Nachwuchs der international bekannten Windsbacher Chorknaben. Das Singen mit Gleichgesinnten, die Gemeinschaft und der Ausblick, selbst einmal mit dem Chor auf die Reise zu gehen, motiviert die Jungs. Und mitmachen kann hier jeder: Geworben wird in Schulen und Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Fünf "Klangfänger"-Singschulen

"Klangfänger" müssen dabei aber nicht unbedingt nach Windsbach oder in dem Ort im Landkreis Ansbach leben – die Singschulen sind auch in Würzburg, Nürnberg, Pappenheim und Bad Windsheim. Neben den Proben mit anderen Jungs im Nachwuchschor gibt es dort jeweils auch Einzelstimmbildung. Silke Schrape ist Stimmbildnerin und begleitet seit neun Jahren Windsbacher Chorknaben und die, die es werden wollen. "Es gibt Kinder, da weiß man sofort: Es ist in die Wiege gelegt, die haben oft Musikereltern", erklärt sie. Das heiße aber nichts – manche kommen auch ohne musikalische Vorkenntnisse: "Dann kommen die hierher und werden so mit der Sache infiziert, dass sie plötzlich zurechtkommen, wie die anderen auch und das sind tolle Erlebnisse."

Mit Vorsingen in den Chor

Daniel Posdziech ist seit fünf Wochen der neue Nachwuchschorleiter in Windsbach. Im Nachwuchschor stehen zwischen 15 und 20 motivierte Jungs vor ihm – jeder von ihnen möchte in den Hauptchor. In den Knabenchor kommt ein Sänger nur über ein Vorsingen zu speziellen Terminen. Die meisten nutzen dabei den Übergang in eine weiterführende Schule. Aber auch später kann man in den Chor aufgenommen werden – ab der 6./7. Klasse spricht man von Quereinsteigern. Das "Klangfänger"-Programm ist dazu da, um schon einmal Chorluft zu schnuppern und aufzutreten, denn auch hier ist Vorsingen Pflicht.

Motivation und Talent

Unterschätzen sollte man das Leben als Chorknabe aber nicht. Stimme allein ist nicht alles, erklärt Nachwuchschorleiter Daniel Posdziech: "Weil neben der fachlichen Eignung mindestens die Begeisterung für dieses sehr tolle Hobby ein ganz wichtiger Faktor ist." Viele Proben, viele Reisen, viele Auftritte – das mache zwar Spaß, anstrengend sei das Leben eines Windsbacher Chorknaben trotzdem.

💡 Informieren können sich potenzielle Sänger mit ihren Eltern am Mittwochabend, 15. Februar ab 18.30 Uhr, in Nürnberg im Lorenzer Pfarrhof oder zeitgleich via Online-Stream zu finden auf der Homepage des Knabenchors.

Der große Nachwuchstag mit Vorsingen findet am 11. März in Windsbach statt.