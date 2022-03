Nachttisch-Lampe in Hitlers Berghof: Wagners "Parsifal" in Linz

Und so steht ein herrschsüchtiger Parsifal in seinen goldenen Stiefletten und im Militärmantel unversöhnlich vor dieser Kulisse und mustert sein letztes Aufgebot. Seine Mutter Herzeleide, die bei Wagner eigentlich gar nicht auftritt, erscheint im Dirndl mit platinblonder Zopffrisur und findet es ganz großartig, dass Kindern ein Karabiner in die Hand gedrückt wird. Was für ein beklemmendes Schlussbild, das direkt in den Untergang führt.

Handlung augenfällig und konkret

Es war auch deshalb so eindringlich, weil Stephan Suschke in den viereinhalb Stunden zuvor Wagners 1882 uraufgeführtes Bühnenweihfestpiel eher hausbacken bebildert hatte. Eine handfeste Interpretation war jedenfalls nicht erkennbar, eher der entschiedene Wille, die Handlung so augenfällig und konkret wie irgend möglich zu illustrieren. Das zielte offenbar auf ein Publikum, dass nicht unbedingt zu den Wagner-Spezialisten zählt und mit mancher sakralen Länge im "Parsifal" gehadert haben mag.