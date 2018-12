Diese 5 Nachtstudio-Sendungen schrieben Rundfunkgeschichte

Hannah Arendt erklärt die Revolution

Es ist allerdings nicht so, dass sich in den letzten sieben Jahrzehnten Nobelpreisträger und Philosophen die Klinke des Nachtstudios in die Hand gegeben hätten. Das Tagesgeschäft war und ist selten glamourös. Aber manchmal (ach, viel zu selten, an dieser Diagnose leiden alle Chefs) gibt es auch Höhepunkte: Hannah Arendts Auftritt in einer Diskussion mit Carlo Schmid war so einer.

"Das Wesen der modernen Revolution ist, dass man nicht sagte: Wir wollen herrschen! Sondern: Wir wollen nicht, dass es Herrschaft gibt!" Gesagt hat das keine weltfremde Anarchistin, sondern die große Demokratin Hannah Arendt 1966. Immer wieder wurde und wird sie als Philosophin bezeichnet, sie selbst lehnte das entschieden ab. Sie wollte keine letzten Fragen beantworten, sondern Antworten für das Hier und Jetzt geben. 1966 lud das Nachtstudio sie ein, mit dem Staatsrechtler Carlo Schmid über ihr neues Buch "Über Revolution" zu debattieren. Vordergründig behandelt Arendt darin eine historische Debatte: die Unterschiede zwischen der französischen Revolution von 1789 und der amerikanischen von 1783 (dem Unabhängigkeitskrieg). Arendt ging es aber um nichts weniger, als zu erklären, woran eine Revolution scheitert und – noch wichtiger – wie eine Demokratie entsteht.

Das Gespräch zwischen Schmid und Arendt gehört zu den Sternstunden in 70 Jahren Nachtstudio. Ganz einfach, weil hier zwei Menschen miteinander sprechen: hart im Detail, aber verbunden im Wunsch, so genau wie möglich die historische Wahrheit herauszuarbeiten. Und am Ende beklagen sie beide, dass in der heutigen Politik der Funktionär den Politiker aus Leidenschaft ersetzt habe. Also einen Menschen, der das Allgemeinwohl über die Zufriedenstellung der eigenen Klientel stellt.