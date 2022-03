"Nachts im Paradies": Oktoberfest-Horror wird prominent verfilmt

Comic-Fans waren des Lobes voll, als "Nachts im Paradies" vor drei Jahren erschien: Das Buch nahm die Leser mit auf die Wiesn, die sich allerdings als Schauplatz eines Horror-Trips erweist. Autor Frank Schmolke zeichnete sich damals seine eigenen Erlebnisse als Taxifahrer von der Seele: Wer jemals in der Oktoberfest-Saison Fahrgast war, der wird wissen, dass es fürwahr eine "gruselige" Zeit ist.

Zu seiner Inspirationsquelle sagte Schmolke dem BR-"Zündfunk" im vergangenen Oktober: "Das waren Figuren, die ich tatsächlich dann entweder in dieser Nacht noch oder in den Nächten davor im Taxi hatte." Er habe seinen Fahrgästen "dann gedanklich Tierköpfe" aufgesetzt. Je nachdem, woran sie ihn erinnert hätten, an ein Nashorn oder einen Haifisch, "je nach Ausstrahlung".

Jürgen Vogel als Taxifahrer Vincent

Jetzt hat nach Informationen des Branchendienstes "Deadline" der 2018 gegründete, noch recht unbekannte Streamingdienst Starzplay zugeschlagen und will "Nachts im Paradies" zu einem Sechsteiler verfilmen. In den Hauptrollen: Jürgen Vogel als Taxifahrer Vincent und Lea Drinda als dessen 18-jährige rebellische Tochter. Die beiden können eigentlich schon lange nicht mehr miteinander, werden durch die entsetzlichen Ereignisse der titelgebenden Nacht jedoch gezwungen, "alte Wunden" erst aufzureißen und dann zu heilen.

"'Nachts im Paradies' ist ein düsteres, grenzwertiges, einmaliges Projekt, von dem wir wissen, dass es bei unserem Publikum ankommt", so Starzplay-Präsidentin Superna Kalle, die das Streaminggeschäft des Lionsgate-Studios aufbauen soll. Es ist die erste deutschsprachige Produktion von Starzplay überhaupt. Das Drehbuch werden Matthias Glasner (Das Boot) und Hannah Schopf (Tiger Girl) schreiben. Auf dem französischen, spanischen und lateinamerikanischen Markt ist Starzplay bereits zuvor aktiv geworden. Das Angebot ist in sechzig Ländern weltweit abrufbar.