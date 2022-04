"Nachts im Kanzleramt": Marietta Slomka erklärt die Politik

Auf 360 Seiten und in Kapiteln mit Titeln wie zum Beispiel "Was mit Medien: Politik und Journalismus" oder "Demokratie: Hurra, wir sind die Mehrheit!" erklärt Slomka Begriffe und Zusammenhänge etwa mit der Wirtschaft. Dabei erzählt sie immer wieder Anekdoten und lockert den Stoff mit Insiderwissen an, etwa wenn sie schreibt, dass die Sitzordnung im Bundestag durchaus auch einer Hackordnung entspricht, oder wenn sie von geheimen Treppen hinter Bücherregalen im Kanzleramt berichtet.

Demokratie ist kein Selbstläufer

Zentrales Anliegen ist der Journalistin aber eindeutig die Demokratie: "Als es in den Vereinigten Staaten Anfang 2021 den gewalttätigen Sturm aufs Kapitol gab, das US-Parlament, war ich fassungslos, während ich in unserer Sendung live darüber berichtete. Fassungslos, dass eine der ältesten Demokratien der Welt von innen heraus so angegriffen wird." Deshalb habe sie dieses Buch geschrieben. Denn Demokratie ist kein Selbstläufer.

Mit Material von dpa.

Marietta Slomka: Nachts im Kanzleramt: Alles, was man schon immer über Politik wissen wollte. Droemer Verlag, München 2022.