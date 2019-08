Samtweich legt sie sich um die Schultern, die Nacht, Zaubermacht der Dunkelheit. Aber aus der Nacht kriechen auch die Dämonen. Die Nacht ist ein Traumreich, ein Raum für Sehnsucht und Angst. Ohne Licht kann man die Nacht gar nicht sehen, nur fühlen. Die Nacht ist zwiegesichtig wie der Mond, der uns immer nur seine strahlend helle Seite zeigt. Aber was rumpelt im Dunkel dahinter?

Die Gezeiten der Nacht

Im Video "Dark Cloud" von Christoph Brech ist der Mond orange leuchtend, und er wogt auf und ab, hoch und nieder, wie in den Gezeiten der Nacht. Es klingt, als hörte man ein Mondbrausen, wie ein Rauschen im Ohr, das bedrohlich anschwillt. Was ist das: eine unheimliche Botschaft aus dem Kosmos? Und warum hüpft der Mond so? Er schaukelt, weil der Künstler seine Kamera auf der Reling eines Frachters montiert hat, um den aufgehenden Mond auf der Passage von Hamburg nach Toronto am schwarzen Nachthimmel zu filmen. Begleitet werden die Bilder vom extrem verlangsamten Soundtrack aus der Matthäus-Passion von Bach. Die innere Aufgewühltheit findet Zuversicht in einem eingeblendeten Schlusstext aus der Passion: sich demjenigen anzuvertrauen, der die Bahnen des Windes, der Wolken und des Himmels lenkt.

Das ist nicht immer so leicht. Denn was birgt jeder einzelne Moment des Daseins? Im Video "The Servant" ist der Moment erstarrt, man denkt, die Regisseurin Sam Taylor-Johnson habe eine Fotografie gemacht, ein Filmstill. Aber dann flackert da immerzu das Licht des Zigarettenanzünders in den Händen des Mannes im schwarzen Mantel vor der Tür des Ziegelhauses, hinter dessen erleuchtetem Fenster eine Frau sitzt, die den Mann anschaut; und manchmal blinzelt sie. Licht, Stimmung, Farben, und eine Einsamkeit, die zwischen draußen und drinnen hin und her schwappt – wie auf einem Gemälde von Edward Hopper. Ein winziger Moment, gedehnt auf drei Minuten 52 Sekunden, so lange dauert dieses Video in der Wartehaltung. Was alles könnte sich darin anbahnen: Versprechen oder Drohung, im Licht der beginnenden Nacht?