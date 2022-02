"Nachtigall Indiens": Trauer um Bollywood-Star Lata Mangeshkar

Die als "Nachtigall von Indien" bekannte Sängerin Lata Mangeshkar ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus in Mumbai, nachdem sie am 11. Januar mit Corona-Symptomen in die Intensivstation eingeliefert worden war. Wie Reuters unter Berufung auf Ärzte berichtete, starb die Künstlerin an multiplem Organversagen. Die indischen Behörden kündigten ein Staatsbegräbnis und zwei Tage Staatstrauer an.

30.000 Songs aufgenommen

Die Künstlerin wurde 1929 in der Stadt Indore geboren, stammte aus einer Künstlerfamilie und begann schon als Teenagerin aufzutreten. Im Laufe ihrer rund sieben Jahrzehnte dauernden Karriere nahm sie Schätzungen zufolge 30.000 Songs auf. Doch insbesondere ihre Arbeit als Playback-Sängerin in Bollywood, bei der sie den Hauptdarstellerinnen ihre Stimme lieh, machte sie zum Star.

Immer wieder trat sie auch zusammen mit ihrer jüngeren Schwester auf. Berichten zufolge war ihr Einfluss so groß, dass die Behörden von Mumbai 2006 eine geplante Autobahnüberführung verwarfen, nachdem die Künstlerin Einwände erhoben hatte, dass dies ihre Privatsphäre stören würde.

Hohe Auszeichnungen

Mangeshkars hohe Stimme und ihre Melodien waren jahrzehntelang ein unverkennbares Merkmal des indischen Kinos. Sie war in mehr als 1.000 Bollywood-Filmen zu hören und gilt für viele als beste Playback-Sängerin des Genres.

Mangeshkar wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und erhielt unter anderem die höchste zivile Ehrung Indiens, den "Bharat Ratna". In Frankreich bekam sie die Ehrenlegion.

Landesweite Trauer

Die Nachricht von ihrem Tod löste landesweite Trauer aus. Der frühere Cricket-Star Virat Kohli betonte, dass ihre Lieder Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt hätten. "Ich bin untröstlich, aber gesegnet, diese unglaubliche Seele gekannt und geliebt zu haben", so der Bollywood-Schauspieler Anil Kapoor, der international vor allem durch seine Rolle als Game-Show-Moderator in "Slumdog Millionaire" bekannt wurde. Mangeshkar habe sein Leben mit ihrer Musik stark beeinflusst.