"Nachteil und Fehler": Ruf nach EU-Kultur-Kommissar wird lauter

Bei einem Treffen in Rom sagte der italienische Kulturminister Franceschini zur Entscheidung, keinen EU-Kulturkommissar mehr zu benennen, dies sei ein "Nachteil und Fehler", der "korrigiert" werden müsse. Auch die deutsche Staatsministerin Michelle Müntefering (SPD) betonte, "gerade jetzt" brauche Europa kulturellen Austausch, "das Einstehen für gemeinsame Werte und Kooperation bei Bildung und Kultur". Gleichwohl hatte Ursula von der Leyen die Ressorts in der EU-Kommission neu zugeschnitten, so dass die Kultur künftig zum Aufgabengebiet der bulgarischen Kommissarin Marija Gabriel gehört. Ob das öffentlich wahrnehmbar sein wird, ist fraglich: Das Ressort heißt offiziell "Innovation und Jugend". In der alten Kommission war der Ungar Tibor Navracsics für "Bildung, Kultur, Jugend und Sport" zuständig, was der Kultur rein formal einen höheren Stellenwert einräumte.