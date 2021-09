Nachsommer-Festival auf der Erba-Spitze: Lockere Corona-Regeln

In Bamberg startet heute der Nachsommer auf der Erba-Spitze. Wie die Stadt am Mittwoch mitgeteilt hat, werden bei dem Festival im Erba-Park Künstler und Kulturschaffende aus der Region mit ihrem überregionalen Netzwerk auf der Bühne stehen.

Nachsommer in Bamberg: Kulturfestival auf der Erba-Spitze

Elf Tage erwartet die Zuschauer ein buntes Programm aus Musik, Theater, Tanz und Literatur. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem der Sänger David Sam und die Tänzerinnen vom Contweedancecollective. Den Festivalauftakt geben die Macher des Kontakt-Festivals zusammen mit "Machbar". Das ehrenamtliche Kulturprojekt sorgt zur Eröffnung mit verschiedenen Acts für Festivalstimmung. Mehr als 250 Kulturschaffende sind beim Nachsommer beteiligt.

Keine Maskenpflicht: Tanzen ist willkommen

"Zum Festivalauftakt wurden die Corona-Hygiene-Regeln entschärft und das freut uns sehr", so Ulrike Siebenhaar, die Kulturreferentin der Stadt Bamberg. Die Sitz- und Stehplätze können frei gewählt werden. Bewegung am Gelände ist möglich und sogar Tanzen sei willkommen, solange der Abstand stimme, so Siebenhaar weiter. Auf dem Gelände sind 300 Zuschauer erlaubt.

Das Festival wird seit dem vergangenen Jahr vom Kulturamt der Stadt Bamberg veranstaltet. Der Nachsommer findet auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau mit Blick auf die Regnitz statt.