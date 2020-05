Tod von Rolf Hochhuth: Wer sich nie auflehnt, bleibt unerwähnt

"Wer sich nie auflehnt, bleibt unerwähnt." – ein Leitsatz des Autors Rolf Hochhuth, nachgerade sein Lebensprinzip. Für ihn galt: "Problematisch schreiben oder – gar nicht! Auch im Wortsinn: Was nicht ‚anstößig‘, stößt nichts an."

Angestoßen hat dieser Dramatiker so manche Debatte durch seine Stücke, zuvörderst natürlich mit seinem Debüt "Der Stellvertreter", 1963 in Berlin uraufgeführt – es löste derart große Diskussionen aus, dass Hochhuth als "Papst-Kritiker" auf dem Cover des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" landete. Zu Recht: Denn er brachte als genauer Rechercheur in seinen brisanten dramatischen Traktaten Dinge ans Licht, die in der noch jungen Bundesrepublik gern verschwiegen wurden – gerade in Bezug auf die nationalsozialistische Vergangenheit. Kein anderer Nachkriegsautor hat einen Ministerpräsidenten wegen dessen Vergangenheit zum Rücktritt gezwungen – Rolf Hochhuth aber zwang durch sein Stück "Juristen" den einstigen Marine-Richter Hans Filbinger 1978 zur Demission.

Widerborst in einer Banausenrepublik

Ein Widerborst, das war er von Anfang an, ob er sich nun mit Politikern anlegte, mit der Treuhandanstalt 1993 im Nachwende-Stück "Wessis in Weimar. Szenen aus einem besetzten Land". Oder mit Unternehmensberatern und der Deutschen Bank 2004 in "McKinsey kommt": "BRD heißt für mich: Banker- und Banausenrepublik ...“, sagte dieser Künstler gewordene Widerspruchsgeist noch im hohen Alter.

"Gib nie auf“, ermahnte er sich mit 85 Jahren in einem Gedicht-Band, den er "Das Grundbuch" nannte und in dem er mit Goethe resignierend ausrief: "'Kommt doch im Leben aufs Leben an, nicht auf ein Resultat!‘"