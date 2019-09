Revolutionär mit Kamera: Zum Tod des Fotografen Robert Frank

Jack Kerouac, Kultautor der amerikanischen Beat-Generation, schrieb über Robert Frank: "Er fotografierte mit der Beweglichkeit, Heimlichkeit, Genialität, Traurigkeit und der seltsamen Verstohlenheit eines Schattens Szenen, wie sie noch nie auf Film festgehalten wurden."

Und tatsächlich vermied Robert Frank das Gespräch mit den Fotografierten. Sein Mitgefühl, sein Kommentar liegt allein im Bildausschnitt. Da steht zum Beispiel ein alter, gehbehinderter Mann in einem Holzhaus. Der Kommentar sagt, dass das einmal in der Innenstadt von Los Angeles aufgenommen wurde, da, wo heute die Hochhäuser stehen. Robert Frank sagte dazu: "Der Mann in Bunker Hill, der steht da halb verborgen. Man sieht das Gesicht nicht. Das ist die Vergangenheit, das alte Haus, der alte Mann, der sich aufstützen muss. Man kann vieles in einem Bild sehen, aber das überlasse ich den Kritikern."

Auch als Filmemacher sorgte er für Aufsehen

Seit dem Ende der 50er Jahre hat sich Robert Frank auch als Filmemacher versucht: Unter anderem drehte er einen schonungslosen Dokumentarfilm über die Rolling Stones, dessen Aufführung jahrelang von Mick Jagger verhindert wurde, unter anderem wegen seiner Image schädigenden Drogenszenen. Erst 2001 – fast 30 Jahre nach seiner Entstehung – war er einmal im Museum Folkwang in Essen zu sehen. Indes konnten sich alle Porträtierten bei Robert Frank immer sicher sein,"dass man Mitgefühl hat für die Menschen, dass man nicht den großen Künstler spielt", wie er beteuerte.