Mit Humor gegen das Vergessen: Zum Tod von Edgar Hilsenrath

Literarische Auszeichnungen hat er einige erhalten, etwa den Hans-Sahl-Preis oder den Hilde-Domin-Preis, aber die wichtigste, den Georg-Büchner-Preis, hat Edgar Hilsenrath nie bekommen. Das erzählt einiges über die Wertschätzung des Werks dieses Schriftstellers hierzulande, der zwar auf Deutsch schrieb, aber lange Zeit gar keinen Verleger in Deutschland fand. Als die ersten Bücher des exilierten Juden in seiner Heimat erschienen („Nacht“, 1964), wurden sie von der tonangebenden Kritik zunächst weitestgehend abgelehnt: Humorvolle Grotesken über den Holocaust zu schreiben, das galt als nicht angemessen.

"Darum ging es mir: dass man das Schweigen endlich bricht"

Vor 30 Jahren dann, 1989, lenkte Günter Grass mit der Verleihung des von ihm gestifteten Alfred-Döblin-Preises die Aufmerksamkeit auf einen Roman Hilsenraths, der nicht von jenem Völkermord erzählte, dem Hilsenrath nur knapp durch die Flucht nach Rumänien, Palästina, Frankreich und schließlich in die Vereinigten Staaten entkommen war, sondern vom lange Zeit tabuisierten Genozid an den Armeniern in der Türkei 1915, ein Genozid, an dem auch deutsche Militärs beteiligt waren. „Das Märchen vom letzten Gedanken“ heißt dieser Roman Hilsenraths, der neben „Der Nazi & der Friseur“ (1971 zunächst auf Englisch erschienen, 1977 erst auf Deutsch) zu den bekanntesten dieses Schriftstellers zählt. Am vergangenen Sonntag ist Edgar Hilsenrath, dessen Weltauflage über fünf Millionen Exemplare betrug, im Alter von 92 Jahren gestorben.

„Der Völkermord an den Armeniern war so schrecklich, dass man ihn kaum mehr richtig darstellen kann. Das hätte auch wenig Sinn gehabt, zu beschreiben, wie Hunderttausende einfach abgeschlachtet wurden", sagte Edgar Hilsenrath über seinen Roman. "Nach langen Überlegungen wurde mir klar, dass ich das am besten in der Rahmenhandlung eines Märchens machen konnte. Allerdings ist es kein Märchen, sondern eine wahre Geschichte, es ist nur wie ein Märchen erzählt." Er habe in diesem Buch vor allem tief auf die armenische Geschichte zurückgegriffen: "Ein Teil der Geschichte fängt dort an, wo Christus die Bergpredigt hielt und geht dann weiter über die Jahrhunderte hinweg bis zum Ersten Weltkrieg, in dem das Massaker stattfand und geht dann aber noch weiter bis Auschwitz. In den türkischen Geschichtsbüchern steht überhaupt nichts drin über diesen Völkermord. Und diese Lücke wollte ich ausfüllen. Darum ging es mir: dass man das Schweigen endlich bricht und darüber spricht."

Sein Schreiben kennzeichnete ein unverbrüchlicher Glaube an das Gute im Menschen

In Armenien dankte man Hilsenrath dafür, indem man ihm 2006 den Armenischen Nationalpreis für Literatur sowie die Ehrendoktorwürde der Universität Jerewan verlieh. Edgar Hilsenraths Schreiben kennzeichnete ein unverbrüchlicher Glaube an das Gute im Menschen. Nach dem Krieg hätten ihm das Schreiben im New Yorker Exil von seinen Depressionen befreit, sagte der Autor, der zuletzt in Rheinland-Pfalz lebte. „Ich zehre aus der Vergangenheit natürlich, aber Schreiben bedeutet Leben für mich", sagte Hilsenrath. "Mein Schreiben hängt auch sehr viel ab von der Erotik. Frauen haben mich immer sehr inspiriert. Ich kann es nicht trennen, das Leben und das Schreiben.“

Als weiteres wichtiges Œuvre Hilsenraths gilt sein Roman „Jossel Wassermanns Heimkehr“ (1993), in dem er die untergegangene Welt des Schtetls noch einmal auferstehen ließ.